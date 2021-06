Rihanna partage un nouveau regard sur Mullet et c’est Billie Eilish Green

La chanteuse-actrice-reine de l’empire de la beauté qu’est Rihanna peut tirer un mulet néon précisément parce que son audace fait partie de son attrait. Qu’il s’agisse d’un bref rôle de strip-teaseuse extraterrestre dans Valerian et la Cité des mille planètes ou de la diffusion réussie de ses émissions Savage X Fenty, Rihanna sait comment choquer et impressionner d’une manière qui semble plus utile que juste pour le plaisir. . Dans son dernier Savage X Fenty Show qui a débuté en octobre sur Amazon Prime Video, la chanteuse a également continué à tenir sa promesse que sa marque est inclusive, avec des personnalités comme Cara Delevingne, Lizzo et bien d’autres, toutes présentées dans le défilé de mode de lingerie. rencontre l’art de la performance.