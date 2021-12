Rihanna porte les intérieurs de sa marque et a l’air fantastique | INSTAGRAM

La belle maquette Oui chanteuse barbadienneRihanna s’est aventurée dans le monde de la mode en tant que designer, créant des pièces textiles impressionnantes qui aident sa silhouette à être beaucoup plus belle qu’elle ne l’est déjà.

A de nombreuses reprises, il a réussi à avoir l’opportunité de participer en tant que modèle au sein de sa propre marque, c’est ce qui s’est passé dans cette séance photo que nous partagerons avec vous aujourd’hui, qui a été sauvée par sa base de fans qui créent des comptes Instagram pour sauver uniquement est un meilleur contenu.

Il s’agit d’un instantané dans lequel on pouvait voir le célèbre chanteur posant à partir d’un Set arrangé pour la promotion de ce produit intéressant, Fenty interiors, avec un imprimé très intéressant de couleurs mélangées.

De plus, les tirages qui se trouvent dans ladite pièce ont beaucoup aidé à rendre la photo très créative, le même artiste est chargé de prendre soin de tous les détails et aspects de chacune de ses œuvres, qu’elles soient photographiques. séances ou livraison de produits.

Comme nous le savons, Rihanna a eu de nombreux looks et cette fois, nous pouvons voir quand elle avait les cheveux longs et avec un ton brun, se rapprochant des tons rougeâtres, un ton qui fait vraiment un contraste parfait avec sa beauté.

Rihanna s’est avérée être un mannequin et une artiste de premier ordre dans tous les aspects auxquels elle s’attaque.

Il est très important que nous nous souvenions que votre marque a eu une portée que vous n’aviez jamais imaginée, elle est devenue l’un des podiums les plus importants du monde de la mode et de la mode, vous pouvez le voir sur Amazon Prime Video et il a trois volumes, Savage x Fenty Volumes 1,2 et 3.

C’est un spectacle de lumières, de couleurs, de musique et bien sûr la participation de Rihanna dans tous les aspects, à la fois en concevant les vêtements et le spectacle lui-même, on pourrait dire que l’un des meilleurs travaux que Rihanna a fait de toute sa vie.

Restez sur Show News et continuez à profiter de tout ce qui se passe d’intéressant avec Rihanna et bien sûr aussi du moment où vous annoncez son retour tant attendu à la musique, qui comme elle n’avait pas prévu, a avoué qu’elle n’est pas complètement à la retraite.