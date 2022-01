Rihanna porte un haut brodé qui a laissé ses fans sans voix | INSTAGRAM

A plusieurs reprises, la belle chanteuse Barbadien, Rihanna, a réussi à faire tomber amoureux les internautes Photographies très coquette, dans laquelle elle laisse apprécier ses charmes dans de jolis ensembles qui lui profitent beaucoup.

Cette fois, nous aborderons une photographie qui a été sauvée par une base de fans, qui a ouvert une page de fans uniquement pour récupérer le meilleur contenu de leur artiste préféré, cette fois il s’agit d’une photographie.

Dans la pièce de divertissement, nous pouvons voir le maintenant femme d’affaires exhibant sa beauté dans un joli ensemble de broderie et avec un chapeau style seau, un super Look qui lui va très bien et qu’elle adore porter.

Les utilisateurs étaient totalement amoureux et ils ont dû exprimer le grand amour qu’ils ont ressenti en la voyant dans les commentaires, où ils ont placé des visages aimants et de nombreux cœurs, ainsi que quelques mots sous forme de louanges.

Des milliers de personnes sont venues interagir, bien que ce ne soit pas son compte officiel, il a réussi à attirer beaucoup d’attention et c’est une de ces photos que le grand talent et la capacité qu’il a pour ce mannequinat.

Rihanna ne partage que ses meilleures photos et ses fans les sauvent pour qu’elles durent le plus longtemps possible sur internet.

Pourquoi ne le saviez-vous pas ?Elle a également profité d’une grande popularité pour ouvrir sa propre entreprise de vêtements, mettant en pratique l’un des plus grands rêves qui était d’être une créatrice de mode, quelque chose qu’elle a déjà réalisé.

En outre, il a également fondé l’un des podiums les plus importants du monde du mannequinat aujourd’hui, Savage x Fenty, avec trois volumes déjà disponibles sur la plate-forme de streaming Amazon Prime Video, où vous pouvez en profiter à la maison avec votre abonnement actif.

Ils restent Show News et continuent de profiter de tout le contenu de Rihanna et bien sûr aussi des nouvelles les plus intéressantes sur sa carrière, dont elle assure d’ailleurs qu’elle n’est pas à la retraite de la musique, très bientôt nous pourrions avoir de bonnes nouvelles.