Rihanna porte un superbe ensemble en dentelle colorée : Savage

La belle et aussi talentueuse chanteuse barbadienne Rihanna était chargée de préciser qu’elle est également excellente en tant que maquette et femme d’affaires, les nouvelles activités que vous exercez maintenant et pour lesquelles vous n’êtes pas revenu Musique pendant longtemps.

A cette occasion nous aborderons une photographie qu’il a partagée dans son Instagram officiel, dans laquelle elle apparaît posant dans l’une de ses dernières tenues de son entreprise Sauvage x Fenty.

Une pizza de divertissement dans laquelle nous pouvons apprécier ce nouveau vêtement en dentelle violette et rose, avec des coupes et des rubans impressionnants qui font que vos beautés sont encore plus belles qu’elles ne l’étaient déjà.

Bien sûr, ses fans en sont venus à aimer le publication, portant à plus de 5 500 000 seulement quelques jours une image qui a été partagée entre tous ceux qui aiment regarder ce bel exposant du spectacle.

Il convient de mentionner qu’il a également annoncé le troisième volume de ses présentations en Amazon Prime Vidéo, quelques défilés où il partage avec nous le lancement de ses nouveaux vêtements d’une manière très créative et artistique.

De plus, sur ces podiums, des célébrités très importantes sont invitées à apparaître et rendent le contenu encore plus divertissant, amusant et attractif pour les internautes.

De plus, l’annonce avec laquelle elle nous a prévenus qu’elle était sur le point de télécharger le spécial sur Amazon dans une vidéo des plus coquettes, dans celle-ci, elle apparaît avec une robe impressionnante que ses fans étaient encore plus amoureux et a également montré qu’elle aime pouvoir y montrer ses propres marques.

Beaucoup se demandent si un jour je reviendrai à la musique, mais vu tout le succès qu’elle a avec ses marques et ses entreprises, il est très possible qu’elle ne revienne plus car elle a généré beaucoup plus d’argent et une plus grande stabilité en travaillant de cette manière.