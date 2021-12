Rihanna pose dans un mini maillot de bain jaune qui dessine sa silhouette

Rihanna pose dans un mini maillot de bain jaune qui souligne sa silhouette | INSTAGRAM

La carrière de l’artiste barbadienne, Rihanna, a eu de multiples facettes, elle a pu exercer plusieurs de ses talents, depuis sa mise en scène, l’enregistrement de musique et bien sûr aussi le mannequinat, ce qui s’est parfaitement combiné avec sa nouvelle facette de designer. .

Cette fois, nous aborderons un instantané dans lequel ses fans se sont souvenus que sa silhouette est l’une de leurs préférées dans le monde de Afficher, toujours surprenant lorsqu’il apparaît dans un Maillot de bain et cette fois, ce n’était pas une exception, avec un maillot de bain jaune qui délimitait ses charmes.

La photo a été faite en studio photoOn remarque assez qu’elle s’occupe de chaque aspect de son travail, alors qu’elle pose bien sûr juste devant la caméra comme elle sait déjà le faire, donc aussi quelques accessoires comme ses bracelets et colliers habituels, la célèbre femme a un style très difficile à imiter et facile à reconnaître, afin que chacune de vos images soit appréciée par votre base de fans.

Ce divertissement a été sauvé par une page de fans, qui est toujours au courant de tout le contenu qui existe à ce sujet pour continuer à ne se souvenir que du meilleur, bien qu’il ne s’agisse pas d’une photo récente, elle fonctionne parfaitement pour égayer votre journée et commencer avec tous les attitude ce week-end pour ceux qui la suivent et qui connaissent sa beauté.

Il est important de se rappeler que récemment Rihanna D’après certaines déclarations qui ont complètement ému son public, j’assure qu’elle n’est pas à la retraite de la musique et que peut-être très bientôt elle pourrait revenir avec une sortie, malgré le fait qu’elle a déjà sorti huit disques vinyles, elle a encore plus de surprises.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DU COQUET DE RIRI



Rihanna pose et ses fans admirent sa beauté dans ses différentes séances photos.

Nous devons également mentionner que leurs défilés Savage x Fenty ont réussi à dépasser les attentes de l’industrie de la mode, plaçant I désormais parmi les favoris et que vous pouvez apprécier via la plate-forme de streaming Amazon Prime Video avec ses trois volumes disponibles.

Restez sur Show News et continuez à découvrir tout ce qui est intéressant sur Rihanna et bien sûr aussi les nouvelles qui arrivent sur ses possibles retours de musique ou des photographies séduisantes comme celle que nous abordons aujourd’hui.