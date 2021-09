Rihanna publie un teaser officiel pour Savage X Fenty Show Vol.3

L’un des grands avantages d’être un Modèle professionnel et plein de collaborations est de pouvoir profiter d’une vie de luxe et sans soucis monétaires et c’est ce que vit Daniella Chávez, qui vit également avec son partenaire et sa fille dans un luxueux appartement à Miami, Floride réaliser l’un de ses plus grands rêves dans […] More