Rihanna réalise le rêve de ses fans et lance une collection de vinyles

Rihanna réalise le rêve des fans et lance une collection de vinyles | INSTAGRAM

Cela fait maintenant plus de cinq ans que la célèbre chanteuse barbadienne, Rihanna, a sorti son dernier album studio ANTI, qui a même réussi à se tailler une place de choix dans le palmarès Billboard 200.

Pourtant, après cette longue absence que beaucoup pensaient qu’il s’était déjà complètement retiré de la musique, elle n’a cependant pas avoué que ce n’était pas le cas et que très bientôt il pourrait revenir dans le monde du divertissement sous forme de chansons.

Cette nouvelle fait vibrer ses fans qui sont très heureux de savoir qu’il ne les a pas abandonnés et que bientôt nous pourrions entendre un excellent nouveau succès presque de l’envergure de ce qu’il était autrefois « parapluie», Ce succès qui n’a cessé de sonner partout.

Dernièrement, il a concentré toute son énergie sur la croissance de sa propre entreprise de vêtements, Sauvage x Fenty, ce qui l’a aidé à devenir l’une des stars les plus riches du monde avec une fortune nette de plus de 1,7 milliard de dollars selon le magazine Forbes.

La jeune femme pourrait préparer quelque chose de nouveau très bientôt, cependant, pour l’instant, elle a décidé de sortir ses huit albums sous forme de vinyle, que vous pouvez acheter via sa boutique en ligne et qui sont partagés via son Instagram.



Rihanna sur les nouveaux vinyles qui seront accompagnés d’un vêtement dans votre achat.

La célèbre chanteuse a déclaré que les enfants d’aujourd’hui ne sauront jamais ce qu’est le vinyle et c’est pourquoi elle a lancé cette nouvelle collection.

Si vous décidez d’acheter l’une de ces éditions limitées, elle comprendra un t-shirt, mais pour la version Rated R, elle comprendra à la place un sweat à capuche et un t-shirt à manches longues.

Chacun des vinyles coûtera entre 100 $ US et 140 $ US.

Enfin, il est très important de mentionner que la prévente des articles est déjà disponible via le site officiel de Rihanna et l’expédition de la marchandise se fera ce 11 novembre, arrivant bien sûr à la date nécessaire selon le lieu où elle se trouve ordre.