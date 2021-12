Rihanna reçoit un honneur majeur de la Barbade au milieu du départ du pays de la reine Elizabeth

Rihanna a peut-être une étagère pleine de Grammys et d’autres récompenses dans sa collection, mais son dernier honneur éclipse tout cela. Lundi, alors que la Barbade rompait officiellement ses liens avec le Royaume-Uni pour devenir la plus récente république du monde, son pays natal a nommé la chanteuse « Diamonds » un héros national. Rihanna, qui sera désormais appelée la très honorable Rihanna, a reçu cet honneur lorsque le Premier ministre Mia Mottley a annoncé que la reine Elizabeth II ne serait plus le chef d’État du pays.

Le chanteur de 33 ans a accepté l’honneur en personne à Bridgetown, la capitale et la plus grande ville de la Barbade. « Au nom d’une nation reconnaissante, mais d’un peuple encore plus fier, nous vous présentons donc, la personne désignée, pour le héros national de la Barbade, l’ambassadrice Robyn Rihanna Fenty », a déclaré Mottley à Rihanna, rapporte PEOPLE. « Puissiez-vous continuer à briller comme un diamant et continuer à honorer votre nation par vos paroles, par vos actions, et à faire crédit partout où vous irez. »

La cérémonie historique de lundi comprenait également un discours émouvant du prince Charles, qui a été félicité pour avoir dénoncé « l’atrocité de l’esclavage » avant de prêter serment au premier président de la Barbade. C’était la première fois qu’un haut responsable de la famille royale assistait à une cérémonie marquant la transition d’un royaume à une république, rapporte PEOPLE. La Barbade prévoit de rester membre du Commonwealth of Nations, un groupe de nations liées au Royaume-Uni, mais n’a plus d’obligations légales les unes envers les autres. Sandra Mason, qui était auparavant gouverneure générale de la Barbade, est devenue la première présidente du pays.

« Depuis les jours les plus sombres de notre passé et l’atrocité épouvantable de l’esclavage, qui souille à jamais notre histoire, les habitants de cette île ont tracé leur chemin avec une force extraordinaire », a déclaré Charles. « L’émancipation, l’autonomie et l’indépendance étaient vos points de passage. La liberté, la justice et l’autodétermination ont été vos guides. Votre long voyage vous a amené à ce moment, non pas comme destination, mais comme un point de vue à partir duquel observer un nouvel horizon. »

Rihanna est née Robyn Rihanna Fenty à la Barbade en 1988. En août, Forbes estimait que la valeur nette de Rihanna atteignait 1,7 milliard de dollars, grâce au succès de Fenty Beauty, lancé en 2017, et de la ligne de lingerie Savage x Fenty. Elle n’a pas sorti de nouvel album depuis Anti en 2016, mais a promis en mars qu’elle travaillait sur une nouvelle musique lorsqu’elle a marqué la cinquième année d’Anti sur le Billboard 200. Rihanna a également confirmé cette année qu’elle sortait avec le rappeur A$AP Rocky.