Rihanna rend hommage à son cousin décédé 4 ans après son assassinat

Rihanna pleure toujours la perte de son défunt cousin, Tavon Kaiseen Alleyne. Quatre ans après qu’Alleyne a été tuée par balle, la hitmaker lauréate d’un Grammy s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager un hommage émouvant à son cousin. Dans le post, partagé sur Instagram, Rihanna a partagé plusieurs photos d’elle et d’Alleyne alors qu’elle écrivait : « Tu me manques et ça souris parce que ». Elle a ajouté le hashtag « Tavon ».

Partagé le dimanche 26 décembre, le post a attiré une rafale de messages des amis et des fans du chanteur. Alors que plusieurs proposaient des réponses de mains en prière et d’émojis de cœur, une personne a commenté la publication : « Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Il est l’un des anges qui couvrent votre famille. » Quelqu’un d’autre a écrit : « qu’il continue de se reposer en paix », une troisième personne ajoutant qu’ils envoyaient à Rihanna et à sa famille « l’amour » alors qu’ils continuaient de pleurer le décès tragique d’Alleyne.

Le message du dimanche est arrivé exactement quatre ans jour pour jour où Alleyne a été abattu à la Barbade en 2017. Les médias locaux de la Barbade ont rapporté à l’époque que le jeune homme de 21 ans avait été abattu à plusieurs reprises par un homme armé alors qu’il marchait dans le St Michael zone de l’île vers 19 heures. Le tireur non identifié a pris la fuite et Alleyne a été transporté d’urgence à l’hôpital Queen Elizabeth, où il a succombé plus tard à ses blessures. Une enquête sur le meurtre d’Alleyne a été ouverte, mais le Daily Mail note qu’on ne sait pas si les conclusions ont jamais été rendues publiques.

Rihanna a partagé la tragique nouvelle de la mort de son cousin sur Instagram à l’époque, en écrivant : » RIP cousin… je ne peux pas croire que c’était hier soir que je t’ai tenu dans mes bras ! Je n’aurais jamais pensé que ce serait la dernière fois que je me sentais. la chaleur dans ton corps !!! Je t’aime toujours mec ! ??? » Elle a ajouté le hastag, « mettre fin à la violence armée ».

Après son décès, de nombreux fans de Rihanna ont rapidement présenté leurs condoléances. Une personne a commenté le message du chanteur : « Prières, c’est ton ange au paradis », tandis qu’une autre personne a ajouté : « Mes condoléances à toi et ta famille ». Quelqu’un d’autre a commenté: « Je suis désolé pour votre perte, mais n’oubliez pas qu’il vous surveillera toujours en regardant vos réalisations dans la vie, il est toujours là avec vous pour vous regarder d’en haut ou dans votre cœur rester fort et vous aimer. » Plusieurs personnes ont fait écho aux appels de Rihanna à mettre fin à la violence armée.