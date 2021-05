Rihanna revient à la musique

Après cinq ans de silence d’enregistrement, motivé en partie par ses incursions réussies dans la mode à travers sa marque “ Fenty ”, la diva de la Barbade aurait déjà à son agenda le futur enregistrement d’une vidéo promotionnelle à Los Angeles, pour laquelle elle mettrait dans le mains du réalisateur Raja Virdi.

Rihanna (Robin L Marshall / . pour BET)

Selon le journal britannique The Sun, la pop star aurait travaillé sans relâche sur ce qui sera son neuvième album, le premier à paraître depuis plus de cinq ans, mais enveloppé dans le plus “secret absolu” afin d’éviter les fuites et aussi pour surprendre vos fans lorsque vous le lancez sur le marché.

Rappelez-vous que son précédent album, le célèbre ‘ANTI’, est sorti en 2016, donc l’impatience de ses fans est compréhensible.

“Rihanna travaille sur l’album depuis longtemps, mais dans le secret le plus absolu.