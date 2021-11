Rihanna ‘Rih-Issues’ Albums sur Vinyle Coloré – 8 Studio Album Collection

Rihanna a annoncé un « rih-issue » de ses huit albums studio dans une collection spéciale.

La pop star a sorti un coffret de son travail il y a cinq ans – mais ce nouvel ensemble de rééditions est beaucoup plus unique. Il présente l’intégralité de sa discographie pressée sur du vinyle coloré et associée à un t-shirt exclusif assorti.

« « Les enfants d’aujourd’hui ne sauront jamais ce qu’est le viny », ont-ils dit ! » Rihanna a écrit dans son annonce des albums vinyles.

La collection spéciale est disponible sur ShopRihanna.com. Il comprend:

Music of the Sun (2005)A Girl Like Me (2006)Good Girl Gone Bad (2007)Rated R (2009)Loud (2010)Talk That Talk (2011)Unapologetic (2012)Anti (2016)Chaque album de Rihanna est considéré une précommande, et les commandes ne seront pas expédiées avant le 11 novembre.

Chaque album de la collection est vendu séparément pour 110 $ à 140 $ avec l’album et le t-shirt. Le coffret de Rihanna qui a fait ses débuts en 2016 comprenait les huit albums et un livre cartonné de 186 pages de tous les livrets de ses sorties CD originales.

Malheureusement, le vinyle et le merchandising sont associés sans possibilité de les acheter séparément. Cela a conduit certains fans à se plaindre des bundles sur les réseaux sociaux, d’autant plus que Rihanna n’a figuré sur la musique d’autres artistes que depuis la sortie d’Anti en 2016.

En septembre, la chanteuse a dit aux fans de s’attendre à un son différent de son neuvième album lorsqu’il sortirait.

« Vous n’allez pas vous attendre à ce que vous entendez ; mettez-le simplement dans votre esprit. Quoi que vous sachiez de Rihanna, ce ne sera pas ce que vous entendrez », a déclaré la chanteuse dans une interview lors de la promotion de son défilé de mode Savage x Fenty.

« J’expérimente vraiment, et la musique est comme la mode, vous devriez pouvoir jouer, je devrais pouvoir porter ce que je veux, et je traite la musique de la même manière. Alors je m’amuse, et ça va être complètement différent.

Depuis la sortie d’Anti, Rihanna a été présentée avec Kendrick Lamar sur « Loyalty », NERD sur « Lemon » et plus récemment, PartyNextDoor pour « Believe It ».