Rihanna s’apprête à sortir toute sa discographie sur vinyle couleur

Rihanna a annoncé qu’elle sortira chaque album de sa discographie sur vinyle couleur (individuellement) pour la première fois.

La collection a été organisée par Rihanna elle-même et sortira le 11 novembre. Tous les titres sont disponible en pré-commande aujourd’hui (4 novembre).

« Les enfants d’aujourd’hui ne sauront jamais ce qu’est le vinyle », ont-ils dit ! » le chanteur a posté sur les réseaux sociaux. Disponibles exclusivement sur sa boutique d’artistes, les LPs sont livrés avec des t-shirts en édition chaulée.

La nouvelle collection de vinyles de couleur comprend Musique du soleil (2005), Une fille comme moi (2006), Bonne fille devenue mauvaise (2007), Classé R (2009), Fort (2010), Parler Parler Parler (2011), Sans excuse (2012), et Anti (2016).

La dernière fois que Rihanna a sorti une collection de ses albums c’était en 2016 quand elle a laissé tomber le Boîte de vinyle d’album de studio. Ce projet a rassemblé les huit albums de Rihanna dans un somptueux coffret 15LP – dont cinq n’avaient jamais été disponibles en vinyle auparavant, et tous sauf un pressé sur double vinyle.

À juste titre, pour une artiste dont la carrière est marquée par une détermination à se réinventer, l’ensemble comprend un livre cartonné de 186 pages qui présente des reproductions surdimensionnées de tous les livrets fournis avec les sorties CD originales, retraçant chaque nouveau tournant stylistique dans la carrière de Rihanna.

Présentée dans un étui ultra-brillant arborant la signature estampée de Rihanna, et comprenant un slipmat qui présente également la signature de la star, la collection témoigne du formidable corpus d’œuvres de Rihanna.

Depuis, les fans réclament de nouveaux travaux, en particulier compte tenu du succès critique massif entourant son travail le plus audacieux à ce jour, Anti.

Après sept albums en tant que hitmaker pop, Rihanna a cherché à changer sa formule comme jamais auparavant. Brisant un silence de quatre ans – son plus long à ce jour – Anti était, comme elle l’a dit à Vogue, le résultat de sa recherche de musique pour « correspondre à ma croissance ». Devenu platine en moins de 24 heures, il a vu l’icône de la pop barbadienne vaincre ses peurs et repousser encore plus loin ses limites créatives.

Atteindre le numéro 1 sur le Billboard 200, cela a également fait de Rihanna la première artiste noire à figurer pendant 200 semaines sur les listes convoitées. Dans le monde peu risqué de la pop, elle avait prouvé, une fois de plus, qu’elle était capable de faire bouger les choses.

Précommandez la discographie de Rihanna sur vinyle couleur.