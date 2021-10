Rihanna se penche et montre ses charmes dans un ensemble en dentelle | INSTAGRAM

La belle et célèbre chanteuse barbadienne Rihanna a pratiquement abandonné sa carrière de chanteur mais c’est arrivé à être un succès femme d’affaires, sûre d’elle et avec un idéal très fort qui lui a permis de percer dans le monde de mode et devenir l’un des plus grands représentants de la mode actuellement.

Dans cette chanson, la belle artiste chargée de chouchouter son public une fois de plus mais cette fois elle ne l’a pas fait dans son Instagram officiel Au lieu de cela, il l’a fait via le profil officiel de sa marque Sauvage x Fenty, qui a récemment reçu le troisième tome de votre passerelle à Amazon Prime Vidéo dans lequel il a eu des invités de stature internationale et même des Latinos.

Il s’agit de quelques photographies dans lesquelles nous pouvons apprécier le la modélisation dans un ensemble de dentelle noire sûrement l’un de ses produits les plus récents et qu’elle voulait nous faire observer alors elle a profité de la grande attention suscitée par la modélisation elle-même.

Bien qu’il ait également embauché divers modèles avec différent Les figures, nationalités, teints de peau, etc., nous savons que le meilleur modèle pour son entreprise est elle-même, car elle est l’une des artistes féminines les plus appréciées du public et considérée comme l’une des plus belles femmes du monde.

Pour cette raison, la publication a réussi à devenir des milliers de fois et a reçu plus de 42 000 likes en plus de nombreux commentaires, où ses fans ont mis des emojis pour exprimer leurs sentiments au moment de l’observer bien sûr il ne manquait pas de feux, de cœurs, visages amoureux et bien d’autres.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES PHOTOS PHOTOS



Rihanna profite de sa nouvelle étape en tant qu’entrepreneur,

Mais non seulement ils ont mis des emojis sinon que ses fans lui ont également dédié quelques mots, cherchant bien sûr toujours l’opportunité de déclarer leur grand amour devant elle.

Nul doute que cette célèbre chanteuse a réussi à se dépasser, et tout le monde pensait qu’elle continuerait dans la musique, d’ailleurs certains attendent toujours le lancement d’un nouvel album chanson avec l’espoir d’entendre un succès aussi gros qu’Umbrella l’a été. en son temps.

Il ne fait également aucun doute qu’elle est l’une des meilleures dans la création de contenu promotionnel pour sa marque, car ses défilés de mode sont vraiment impressionnants, pleins d’art, d’arts visuels, de design et de nombreuses industries combinées.

C’est pour cette raison que nous continuerons de très près le travail de Rihanna pour continuer à le partager avec vous en plus de ses actualités, ses curiosités et tout ce qui se pose d’intéressant autour de cette belle star.