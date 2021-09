Rihanna sort le vol. 3 depuis votre passerelle sur Amazon Prime Video

La belle et la talentueuse chanteuse barbadienne, Rihanna, a consacré les dernières années de sa vie à sa nouvelle étape en tant que femme d’affaires lancer sa propre marque de tenues dentelle et bien d’autres vêtements qu’elle présente toujours avec des défilés incroyables.

En fait, à l’heure actuelle, on peut dire que c’est l’un des passerelles plus haut renommée dans le monde du divertissement et de la mode à cette occasion présentant une vidéo dans son Instagram officiel avec qui il a annoncé le troisième volume qui est sur le point d’atteindre Amazon Prime Vidéo.

Au début de la vidéo on peut voir comment Rihanna porte une de ses jolies ensembles de couleur noire avec sa silhouette stylisée et bien sûr chouchouter ses fans avec son beauté une fois de plus.

Malgré le fait que la vidéo dure quelques secondes, nous pouvons voir un peu de ce que nous allons trouver dans ce nouveau volume qui sort déjà aujourd’hui le 24 septembre à travers le Plate-forme Diffusion déjà évoqué.

Beaucoup de ses fans attendaient lancement de cela nouveau vidéo Il dure environ une heure où il parvient à nous présenter ses décors, faire une présentation d’artistes et bien sûr aussi se montrer à tous les invités importants qui ont participé.

Rihanna présente le tome 3 de son défilé Savage x Fenty

Nous avions déjà quelques semaines d’attente pour ce lancement alors aujourd’hui est un jour de mouvement et de fête, si vous vous considérez comme un fan de cette belle jeune femme, nous vous recommandons de jeter un œil à ce nouveau produit.

Bien entendu, vous pourrez également y observer les ensembles de vêtements qu’elle lance dans sa boutique en ligne, que vous pouvez également vous procurer si cela vous intéresse et qui arriveraient chez vous par colis afin que vous ne risquiez pas de sortir.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous les meilleures nouvelles, les curiosités et toutes ces informations intéressantes qui sont le chargeur de Rihanna cette belle chanteuse qui s’est éloignée de la musique pour devenir encore plus performante dans le monde de l’entrepreneuriat.

