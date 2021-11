Rihanna surprise en mini maillot de bain blanc à Hawaï

Rihanna surprise en train de s’exhiber en mini maillot de bain blanc à Hawaï | INSTAGRAM

Les réseaux sociaux sont infestés d’admirateurs de Rihanna, la belle et talentueuse chanteuse barbadienne qui consacre du temps à développer ses talents de créatrice de mode dans sa propre entreprise sauvage x Fenty.

Cependant, tout au long de sa carrière, il a eu l’occasion de voyager et de passer les caméras à de nombreuses reprises, c’est pourquoi sur Internet elles existent et foisonnent. Instantanés où les photographes ont capturé sa silhouette lors de leurs promenades.

Réponse raison qu’aujourd’hui nous allons vous présenter un Séance photo qu’ils ont joué sur la plage, capturés dans le sable de Hawaii en 2015 quand elle portait ses cheveux roux.

Dans les images, on peut voir que sa silhouette était très bien conservée mais comme toujours ce qui ressort le plus en elle, c’est sa grande sécurité, sa façon d’être elle-même indépendamment de ce que les autres pensent d’elle, en utilisant un scourtois Avec un tissu qui montrerait pratiquement tout ce que vous portiez en dessous.

Il portait également un bandana sur la tête et encore plus de belles lunettes de soleil, tout simplement l’une des silhouettes les plus aimées et appréciées des internautes qui ne cessent de l’adorer.

Rihanna a de nombreux fans qui collectionnent ses meilleures images.

Il ne fait aucun doute que les commentaires et les likes reflètent le bon goût que son public a pour elle, en plus du fait qu’en ce moment tout le monde est très excité par une sortie récente qu’elle a faite, Ses disques vinyles, qui ont été créés à partir de ses huit albums studio et qui ont été vendus sur Internet.

Avec l’arrivée de ce matériel d’enregistrement, une nouvelle importante est également arrivée et c’est que bien que beaucoup pensaient qu’elle s’était retirée de la musique après n’avoir sorti aucun album pendant cinq ans, elle a avoué qu’elle n’avait pas pris sa retraite et que nous pouvions nous attendre à des nouvelles à ce sujet. très bientôt.

Dans Show News nous continuerons à être très attentifs à cette information pour la partager avec vous dès qu’il y aura du nouveau, pouvez-vous imaginer que Rihanna arrive très bientôt avec un nouvel album ou avec un concert ?Les réseaux sociaux s’enflammeraient d’émotion et bonheur de la part de ce grand nombre de fans qu’a l’entrepreneur originaire de la Barbade.