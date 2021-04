Rihanna va dîner sans soutien-gorge sous une lingerie transparente ⋆ .

WENN / Avalon

La hitmaker “ Work ” en étourdit beaucoup lorsqu’elle sort pour un dîner de fin de soirée avec des amis à Beverly Hills vêtue uniquement d’un haut transparent qu’elle associe à un long peignoir en satin noir.

Avoir sa propre marque de lingerie semblait avoir encouragé Rihanna pour montrer son côté sensuel. Récemment, lors d’un dîner de fin de soirée avec un groupe de copains, la pop star de 33 ans a été aperçue sans soutien-gorge car elle ne portait que de la lingerie noire pure sous un long peignoir en satin noir.

La chanteuse de «Diamonds» s’est rendue chez Wally’s à Beverly Hills le lundi 19 avril. Elle a fait tourner les têtes en se présentant dans un ensemble accrocheur qui comprenait un long kimono en soie noire Hermes, un pantalon de jogging noir ample, une paire de violet des Nike Air Jordans, des lunettes de soleil à monture vert fluo et des colliers superposés. Elle a appliqué un rouge à lèvres rouge vif pour l’occasion.

Rihanna a lancé sa collection de lingerie, Savage x Fenty, en 2018. Deux ans plus tard, elle a accueilli Savage x Fenty Vol. 2 émission sur Amazon Prime. «Tout ce qui se passe actuellement autour de nous est assez lourd et d’une ampleur incroyablement mondiale. Les gens ont donc naturellement besoin d’un léger soulagement de leur réalité, même pour un instant », a-t-elle déclaré à WWD à propos de l’émission de septembre.

Le spectacle intime était un spectacle étoilé. De nombreuses stars célèbres se sont jointes à la célébration, de Bella Hadid, Indya Moore, Paloma Elsesser, Demi Moore, Big Sean, Christian Combs et beaucoup plus. «Nous devions prendre un cran par rapport à l’année dernière. Il nous fallait plus de plaisir, plus de battage médiatique et toujours plus d’inclusion », a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne sa carrière de chanteuse, la fondatrice de Fenty Cosmetics a récemment riposté à un fan qui lui demandait un nouvel album. Le premier jour de 2021, elle a publié une photo époustouflante d’elle-même avec la légende suivante: «Résolution du nouvel an: mettez la pression».

Un fan, cependant, a écrit dans la section des commentaires: “Resolution devrait sortir l’album.” Un autre fan a sonné: “En parlant de pression, c’est l’album pour moi.” Les commentaires semblaient avoir pénétré la peau de Rihanna, ce qui l’a incitée à répondre: “Ce commentaire est tellement 2019. grandir.”