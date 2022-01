Rihanna va ouvrir cinq magasins physiques Savage X Fenty aux États-Unis

C’est une centrale électrique ! (Photo : Instagram/Fenty)

Rien ne peut arrêter Rihanna, car elle est sur le point de faire passer l’expérience Savage X Fenty d’un cran en ouvrant cinq magasins physiques.

La femme d’affaires, 33 ans, donne aux gens ce qu’ils veulent en leur permettant d’acheter Savage X en personne, alors que des magasins devraient ouvrir à Las Vegas, Los Angeles, Houston, Philadelphie et Washington DC.

La récipiendaire de neuf prix Grammy a fait cette annonce passionnante sur son Instagram, laissant ses 116 millions d’abonnés crier de joie.

Entamant la nouvelle année avec style, le hitmaker de Work a écrit : « 2022, nous arrivons à CHAUD ! Nous sommes sur le point de vous apporter une toute nouvelle expérience #SavageXFenty avec le lancement de nos magasins de détail physiques ! Je ne peux pas croire que c’est en fait ce moment-là, et j’ai hâte que vous ayez cette expérience irl….’

Ces cinq magasins seront les premiers magasins physiques de l’une des entreprises de Rihanna – y compris le succès Fenty Beauty – donc les fans seront ravis lorsqu’ils pourront enfin mettre les pieds à l’intérieur.

Savage X Fenty a poursuivi dans un communiqué : » Dans la foulée de la croissance incroyable de la marque depuis son premier lancement en 2018, cette nouvelle expérience directe au consommateur est la prochaine étape pour apporter une expression plus complète de la marque aux consommateurs sur les marchés clés. «

Il n’y a aucun signe d’ouverture de magasins Savage X Fenty au Royaume-Uni ou dans d’autres pays d’Europe pour l’instant, mais nous pouvons croiser les doigts pour qu’elle s’aventure bientôt de l’autre côté de l’étang.

La marque de lingerie de Rihanna a conquis le monde depuis son lancement et était évaluée à 1 milliard de dollars (736 millions de livres sterling) en février dernier.

La marque a été continuellement félicitée non seulement pour ses designs innovants, mais aussi pour son inclusivité et la diversité de ses campagnes.

Rihanna a également embauché de nombreux visages célèbres en tant qu’ambassadrices de la lingerie au cours des dernières années, comme Normani, Adriana Lima, Cindy Crawford, Emily Ratajkowski, Vanessa Hudgens et Troye Sivan marchant dans ses défilés de mode.

La chanteuse de Wild Thoughts a également annoncé l’année dernière qu’elle et la marque de luxe française Louis Vuitton collaboraient, mais ils ont décidé de suspendre leur projet de création d’une marque de prêt-à-porter Fenty pour se concentrer sur la croissance du Savage X.

Ce seront les premiers magasins physiques de Rihanna (Photo: Fenty)

La marque de sous-vêtements n’est qu’une source de revenus lucrative dans la vie de Rihanna.

L’artiste est devenue la musicienne la plus riche du monde en août dernier lorsque Forbes a annoncé que sa valeur nette était estimée à 1,7 milliard de dollars.

C’est en grande partie grâce à sa participation de 50 % dans Fenty Beauty, qu’elle a lancée en 2017.

La musicienne devenue génie des affaires a également lancé son premier parfum nommé Fenty Eau de Parfum vers la fin de l’année dernière, qui s’est naturellement vendue en quelques jours.

Savage X Fenty s’est bel et bien établi dans l’industrie de la lingerie depuis son lancement (Photo : Evan Agostini/Invision/AP)

En ce qui concerne sa carrière musicale, les fans ont complètement faim de nouvelle musique depuis le dernier album de Rihanna, Anti, en 2016.

Les fans n’attendent pas si patiemment son neuvième album insaisissable, surnommé R9, depuis des années et, à la manière typique de Rihanna, elle continue de taquiner quand il arrive.

Dans une vidéo qui a fait le tour de Twitter récemment, un paparazzi lui a demandé s’il y avait quelque chose en route cette semaine et a simplement répondu : « Bientôt, bientôt, bientôt », avant de s’éloigner.

RiRi n’a pas donné de date de sortie exacte, ni même d’indices pour les titres de chansons, mais nous supposons que nous pouvons lui laisser un peu de mou pendant qu’elle construit son empire d’un milliard de dollars.

PLUS : Rihanna et son petit ami A$AP Rocky célèbrent le Nouvel An avec une fête à la Barbade



PLUS : Elon Musk étend son avance en tant qu'homme le plus riche du monde avec une fortune de 225 milliards de livres sterling





