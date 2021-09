Rihanna vole la vedette avec un autre regard à ne pas manquer au gala du Met 2021

in

Il est temps de “Take a Bow” car la reine du Met Ball est arrivée. Et c’est, Rihanna est dans le bâtiment !

Toujours à la hauteur, la fondatrice de Fenty Beauty a fait une entrée féroce et fabuleuse au Met Gala 2021 avec son ensemble trop kitsch – et nous disons cela de la meilleure des manières. De son maquillage à ses vêtements en passant par les moindres détails, il n’est pas étonnant qu’elle règne en maître lors de cet événement étoilé.

Étant donné que le thème de cette année est « En Amérique : un lexique de la mode », il est facile de comprendre pourquoi la méchante certifiée prendrait tous les risques liés à la mode. Non pas que nous attendions quelque chose de moins du créateur de mode Savage x Fenty. Car s’il y a quelqu’un qui sait réaliser un thème, c’est bien la chanteuse “Diamonds”.

La star de 33 ans a apporté le drame – et son petit ami Un $ AP Rocheux— Au tapis rouge avec sa tenue électrisante. D’une manière ou d’une autre, elle a parfaitement mélangé le glamour et le streetwear avec un manteau noir spectaculaire de Balenciaga et un bonnet.