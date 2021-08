Rik Emmett de Triumph sortira un livre de poésie « Reinvention »

TRIOMPHE guitariste/chanteur Rik Emmett sortira un nouveau livre de poésie, “Réinvention : Poèmes”, le 14 septembre.

“Réinvention” est un recueil de poésie en grande partie autobiographique – un projet qui a suivi Emmett prendre sa retraite de la vie d’un musicien en tournée et d’un éducateur universitaire au début de 2019. À l’intérieur de toutes les barres obliques qui le définissent – chanteur / auteur-compositeur / guitariste / rock star / enseignant / chroniqueur – l’écriture a toujours été sa vocation la plus forte, et le style poétique de “Ultra Parler”, en particulier, a offert une étincelle bienvenue pour la liberté d’expression d’un auteur-compositeur. Cette licence créative est organisée en sept rubriques : les sciences humaines, la vie et la mort, il y a de la politique dans tout, la double hélice, les sermonettes de Soapbox, Time Time Time et Ars Nova 2020.

RikLa poésie de (littéralement) réinvente sa propre retraite, et ce n’est pas seulement la fantaisie d’un dilettante vieillissant. Il a découvert un moyen sincère de régler de nombreux problèmes, de tenir une promesse latente et d’éviter les tangentes du show-biz. “Réinventer”, son premier livre, donne un sens à une vie qui a toujours pris plusieurs directions à la fois. Enfin, il s’est donné la permission de chasser un mode d’expression avec moins de potentiel commercial… que les enregistrements de guitare jazz.

Emmett est dans trois « Halls » canadiens et deux « Walks Of Fame ». Après 12 disques de platine dans son TRIOMPHE années, Rik a produit 20 projets indépendants, du rock et du blues au jazz, au folk et au classique. Sa dernière sortie est “Chansons folkloriques pour le feu de joie d’adieu”. Père de famille avoué, il est marié depuis 45 ans ; il était aussi un Guitariste chroniqueur de magazine pendant plus d’une douzaine d’années et éducateur pendant quelques décennies au Humber College. Rik est directeur artistique émérite de l’atelier SongStudio et poète et dessinateur publié. Il vit à Burlington, en Ontario.

