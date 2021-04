Rikako Ikee décroche une deuxième place aux Jeux de Tokyo 2020

08/04/2021 à 15:05 CEST

Le nageur japonais Rikako ikee a obtenu une deuxième place pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 dans le relais 4×100 libre, après avoir remporté une nouvelle compétition nationale ce jeudi.

Ikee, qui est revenu dans les piscines l’année dernière après avoir été absent pendant dix-neuf mois en raison de la leucémie, a remporté le 100 mètres nage libre aux Championnats nationaux du Japon qui se sont tenus au nouveau centre aquatique de Tokyo, avec un temps de 53,98 secondes.

Le nageur n’a cependant pas pu s’assurer une place pour le 100 mètres nage libre en compétition internationale, pour lequel la Fédération Nationale Japonaise s’établit pour atteindre une première ou deuxième position et abaisser les 53’31 secondes.

«Avant la compétition, j’avais des doutes si je pouvais atteindre mon objectif (perdre 54 secondes) ou terminer à la quatrième place» pour obtenir la qualification, a déclaré le Japonais après avoir quitté la poule.

Même si elle était «heureuse» pour cette première place et pour avoir atteint son objectif de temps, elle a reconnu «qu’elle voulait obtenir une meilleure note». Ikee il court 53 secondes pour atteindre son record personnel dans l’épreuve, qui est actuellement de 53’14.

Ikee qualifié pour le relais 4×100 gratuit avec Natsumi Sakai, Chihiro Igarashi et Rika Omoto.

La nageuse de 20 ans avait déjà réussi à décrocher sa première place au relais 4×100 styles aux prochains Jeux de Tokyo, dont l’ouverture est prévue le 23 juillet, après avoir remporté le 100 mètres papillon lors de la compétition nationale.

Ikee Elle est retournée à la piscine en mars 2020 après avoir été libérée après un traitement anticancéreux et est revenue concourir en août de la même année.

La Japonaise a alors annoncé que son objectif était d’être à Paris 2024, mais le report des Jeux de Tokyo jusqu’en 2021 lui a donné l’opportunité de concourir pour une médaille devant son public lors de l’événement sportif qui accueillera la capitale japonaise.

Le nageur participera samedi à un autre test avec l’option d’un troisième passage pour les Jeux, le 50 mètres nage libre.

Jusqu’à ce qu’elle reçoive un diagnostic de leucémie, sa carrière a été marquée par six médailles d’or aux Jeux asiatiques de 2018 en Indonésie et, dans une carrière de nageuse qui a débuté à l’âge de 15 ans, elle avait auparavant remporté deux médailles d’or à la Coupe du monde de natation. Junior qui a été joué à Singapour, en 50 et 100 mètres papillon.