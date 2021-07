Rikki Rockett de Poison est testé positif au Covid 19 après avoir été complètement vacciné

POISON‘s Rikki Rockett a été testé positif au nouveau coronavirus après avoir été vacciné.

Le batteur de 59 ans, qui vit en dehors de Los Angeles, a révélé son diagnostic positif dans un message vidéo partagé sur ses réseaux sociaux plus tôt dans la journée.

Il a dit en partie (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « J’ai été diagnostiqué, ou j’ai eu un test positif… Mon fils et moi sommes restés dans le camping-car vendredi. Samedi, il est tombé avec des symptômes. Alors samedi après-midi, je l’ai emmené aux urgences et on l’a fait tester. Le médecin a dit : “C’est 50/50. Nous ne savons pas.” Dimanche, nous avons reçu l’appel disant qu’il était positif. Lundi, je suis allé me ​​faire tester. Il est revenu négatif, parce que j’étais un jour en avance. Et j’ai eu les résultats mardi. À ce moment-là, j’avais des symptômes. Et donc je suis retourné et j’ai fait un test rapide. Et il était positif. Donc, je ne suis pas le seul dans ma famille. Maintenant, tout le monde l’a. “

Il a poursuivi: “Devinez quoi: je suis vacciné. Je suis complètement vacciné et je suis vacciné depuis des mois. Je ne sais pas si c’est le [COVID-19] variante delta, mais tous les médecins à qui j’ai parlé m’ont dit qu’elle avait toutes les caractéristiques d’être la variante delta.”

“Vous vous dites probablement:” Vacciné et vous avez toujours COVID. Vous sentez-vous comme un idiot de vous faire vacciner? Non. La raison pour laquelle je ne me sens pas comme ça, c’est parce que je sais que ce serait bien pire, surtout s’il s’agissait de la variante delta. Et je suis assez sûr – assez, assez sûr ; et je vais obtenir une séquence d’ADN pour m’en assurer – mais absolument tous les médecins avec lesquels ma famille et moi sommes entrés en contact, et je pense nous comptons maintenant sept médecins, ont tous dit : « Ce sont les caractéristiques… Tout ce que vous décrivez est la variante delta. Je suis donc assez confiant que c’est ce que c’est. Et cela me dévasterait complètement si je n’avais pas eu le vaccin. “

Rikki a ajouté: “Je suis un survivant du cancer – il y a près de cinq ans, j’ai eu un cancer, et je n’ai plus de cancer depuis lors. J’ai fait une petite enquête avec la clinique, et ils ont dit:” Non. Nous en recevons des dizaines de personnes par jour qui sont vaccinées qui sont testées positives avec la variante delta.

“Donc, c’est la variante prédominante en ce moment, et ça craint, parce que ce n’est pas amusant – croyez-moi – ce n’est pas amusant. Mais cela aurait pu être bien pire. Je ne suis pas sous respirateur. Mon médecin m’a dit hier. Nous avons eu un appel agréable pendant environ 20 minutes. Je lui ai montré tous mes numéros. Mais il a dit: “Je suis assez convaincu que vous êtes sorti du bois.” Ce serait très bizarre pour moi de rechuter tout d’un coup.”

Rockett, comme beaucoup d’autres, montrent que si les vaccins sont exceptionnellement efficaces pour prévenir les décès et les maladies graves dus au coronavirus et à ses variantes connues, certains sont loin d’être infaillibles pour prévenir complètement l’infection.

La plupart des personnes atteintes d’infections dites « révolutionnaires » sont asymptomatiques.

Selon Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), des études cliniques à grande échelle ont révélé que la vaccination contre le COVID-19 empêchait la plupart des gens de contracter le COVID-19. La recherche fournit également des preuves croissantes que les vaccins à ARNm COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna) offrent une protection similaire dans des conditions réelles. Bien que ces vaccins soient efficaces, aucun vaccin ne prévient la maladie à 100 % du temps. Pour tout vaccin, il existe des cas de percée.

De nouvelles variantes du virus qui causent la maladie COVID-19 se propagent aux États-Unis et dans d’autres pays. Les données actuelles suggèrent que les vaccins COVID-19 autorisés pour une utilisation aux États-Unis offrent une protection contre la plupart des variantes. Cependant, certaines variantes peuvent provoquer des maladies chez certaines personnes après leur vaccination complète.

Rockett, de son vrai nom Richard Allan Ream, a reçu un diagnostic de cancer de la bouche il y a six ans. En juin 2015, Rikki visité son médecin de soins primaires avec un mal de gorge. Son médecin a trouvé une petite tumeur à la base de sa langue, et Rikki appris qu’il avait un cancer de la bouche lié au virus du papillome humain (VPH). Il a subi neuf cycles de chimiothérapie et 37 séances de radiothérapie. La tumeur a d’abord répondu, mais est revenue trois mois plus tard, s’étendant à ses ganglions lymphatiques. Rikki puis vu Dr Ezra Cohen au UCSD Moores Cancer Center, qui l’a aidé à s’inscrire à un essai clinique de pembrolizumab (Keytruda). RikkiLa tumeur de a répondu immédiatement. Un peu plus de deux mois après le début du procès, une analyse a révélé que sa tumeur avait diminué de plus de 90 %. Aujourd’hui Rikki n’a pas de cancer, aime jouer avec son groupe, POISON, s’occupant de ses deux enfants et pratiquant le Jiu-Jitsu brésilien.