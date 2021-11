RIL a payé en partie les actions pour les retirer de la cote ; vendre vos actions ou effectuer le paiement final avant cette date pour éviter de perdre de la valeur

Les actions RIL partiellement libérées se négocient aujourd’hui à Rs 1 879 par action. (Photo : REUTERS)

Les actions partiellement payées de Reliance Industries Ltd seront radiées des bourses le 8 novembre, le deuxième et dernier appel de Rs 628,50 par action étant dû plus tard ce mois-ci. RIL a fixé au 10 novembre le jour record pour le paiement final de l’appel, selon une notification aux bourses. Avec cela, la société de Mukesh Ambani achèvera la plus grande émission de droits – Rs 53 124 crore – vue par les marchés nationaux à ce jour. Les actions RIL partiellement libérées se négocient aujourd’hui à Rs 1 879 par action, tandis que les actions entièrement libérées du conglomérat pétrole-télécommunications de Mukesh Ambani se négocient à Rs 2 521 par action.

Paiement du deuxième appel bientôt dû

Avec la date de radiation et le jour record fixés pour le paiement final de l’appel, les actionnaires des 42,26,26,894 actions partiellement libérées doivent vendre leurs actions au plus tard le 8 novembre, ou payer 628,50 Rs par action du 15 au 29 novembre 2021. , selon la notification. A défaut d’effectuer le paiement final de l’appel, la valeur de la partie payée jusqu’à présent sera perdue. « Les actions de participation partiellement libérées de la Société actuellement détenues, y compris le montant déjà payé sur celles-ci sont susceptibles d’être confisquées conformément aux statuts de la Société et au LOF », a écrit Edelweiss Alternative Research dans une note plus tôt cette année. .

Des actions fraîches en RIL partiellement payées ont été attribuées aux actionnaires après avoir effectué un paiement de 25%, y compris le premier appel de Rs 314,25 par action. Les actionnaires qui n’avaient pas effectué le premier appel devaient payer un intérêt de 8% par an pour retard de paiement jusqu’à la date de paiement effective. Ceux qui ont effectué le premier paiement par appel sont désormais tenus d’effectuer le deuxième et dernier paiement par appel.

Collecte de fonds passifs attendue

Après la radiation des actions partiellement libérées, les actionnaires éligibles obtiendront des actions ordinaires créditées sur leurs comptes. Après la conversion en actions ordinaires, Reliance Industries Ltd (RIL) pourrait assister à un afflux de 395 millions de dollars provenant d’achats passifs, a déclaré Abhilash Pagaria d’Edelweiss Alternative Research. « Une fois que les actions RIL partiellement payées seront converties en actions ordinaires, cela entraînera une augmentation des actions en circulation et conduira donc à une légère augmentation dans divers indices », a-t-il déclaré. Les fonds Sensex pourraient voir des entrées d’une valeur de 55 millions de dollars, tandis que les entrées des fonds indiciels Nifty vaudront 150 millions de dollars, et les fonds MSCI pourraient voir des entrées d’une valeur de 190 millions de dollars. Edelweiss a déclaré que l’indice FTSE et selon leur compréhension, ne verront aucun impact sur les flux.

Selon edelweiss, le changement de poids attendu par divers indices devrait avoir lieu de la mi-décembre à la fin décembre une fois les actions converties émises et cotées. La date d’ajustement pour tous les indices sera différente. Les actions partiellement payées se négociaient à une prime par rapport aux actions entièrement libérées plus tôt la semaine dernière, cependant, la même chose est maintenant passée à une légère décote.

Actuellement, des investisseurs institutionnels tels que State Bank of India, Aditya Birla Sun Life Asset Management Company, Mirae Asset Global Investment, Vanguard Group, ICICI Prudential Life, HDFC AMC, Morgan Stanley, Edelweiss AMC, entre autres, détiennent des actions partiellement payées de Reliance Industries.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.