RIL, Adani Transmission, Adani Enterprises les créateurs de richesse les plus rapides

Le secteur financier est devenu le premier créateur de valeur entre 2016 et 2021 et le secteur continuera à être le fer de lance de la création de richesse pendant un certain temps à l’avenir, a déclaré Motilal Oswal Financial Services dans sa 26e étude annuelle sur la création de richesse 2021.

Reliance Industries, Adani Transmission et Adani Enterprises sont devenus les créateurs de richesse les plus importants, les plus rapides et les plus constants au cours de la période. Adani Enterprises a également émergé comme le premier créateur de richesse à tous les niveaux.

Le conglomérat du pétrole aux télécommunications Reliance Industries a été le plus grand créateur de richesse pour la troisième fois consécutive, avec une richesse totale créée de 9,7 lakh crore, qui est la plus élevée jamais enregistrée à ce jour. Auparavant, de 2014 à 2019, l’entreprise avait créé une richesse de 5,6 lakh crore, selon l’étude. TCS, HDFC Bank, Hindustan Unilever, Infosys, Bajaj Finance et ICICI Bank étaient les autres plus gros créateurs de richesse.

Adani Transmission est également devenu le créateur de richesse le plus rapide de 2016 à 2021, avec un TCAC de 93 %, suivi de Deepak Nitrite, Adani Enterprises, Tanla Platforms et Ruchi Soya Industries. Selon l’étude, 10 lakh investis également en 2016 parmi les 10 créateurs de richesse les plus rapides auraient atteint 1,7 crore en 2021 avec un TCAC de retour de 77%, contre seulement 14% pour

le Sensex.

Adani Enterprises a surclassé les autres au cours des cinq dernières années et a affiché le TCAC des prix le plus élevé à 86% au cours de la période. D’autre part, le poids lourd Reliance Industries a affiché un TCAC de prix de 31% au cours de la même période.

L’étude a révélé qu’au total, 71 lakh crore de richesse ont été créés au cours des cinq dernières années, ce qui est également la création de richesse la plus élevée jamais enregistrée au cours des 26 dernières périodes de cinq ans.

