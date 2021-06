RIL AGA 2021 EN DIRECT : Mukesh Ambani commence son discours ; Mise à jour de l’accord Jio 5G avec Saudi Aramco sur les cartes

Une multitude d’annonces allant du dividende RIL, Jio Laptop, JioPhone 3, plans 5G, mise à jour sur l’accord Saudi-Aramco, sont attendues du discours de Mukesh Ambani

Mises à jour en direct de la 44e réunion annuelle de RIL : Mukesh Ambani a commencé son discours à la 44e assemblée générale annuelle (AGA) de Reliance Industries Ltd (RIL) virtuellement, jeudi. Une multitude d’annonces allant du dividende RIL, Jio Laptop, JioPhone 3, plans 5G, mise à jour sur l’accord Saudi-Aramco, sont attendues du discours de Mukesh Ambani à 14 heures aujourd’hui. Au cours des dernières années, RIL est passé d’une entreprise principalement énergétique et pétrochimique à une grande entreprise de consommation, avec ses services de télécommunications, de vente au détail et de médias. Cela s’est également reflété dans les AGA de l’entreprise, la direction passant plus de temps à parler des nouvelles entreprises que de ses plus traditionnelles. À l’avenir, le commerce de détail devrait être le prochain moteur de croissance de RIL, selon les experts. L’AGA 2020 de l’année dernière a réuni plus de 3 lakhs d’investisseurs de plus de 40 pays, au cours de laquelle le chef de RIL, Mukesh Ambani, a annoncé l’investissement de Google dans Jio Platforms ; lancé Jio TV+ ; et a dévoilé le réseau 5G fabriqué en Inde.