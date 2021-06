RIL AGA 2021 : JioPhone 3, ordinateur portable, 5G, dividende, mise à jour de l’accord avec Saudi Aramco ; à quoi s’attendre de Mukesh Ambani

Lors de l’AGA de 2020, RIL n’a lancé aucune nouvelle variante du JioPhone, il est probable que Mukesh Ambani annonce le JioPhone 3 lors de l’AGA de 2021.

Reliance Industries Ltd (RIL), dirigée par Mukesh Ambani, devrait tenir sa 44e assemblée générale annuelle (AGA) plus tard dans la journée. Le conglomérat pétrolier a déclaré qu’il enverrait son rapport annuel FY21, l’avis de l’AGA et les états financiers vérifiés autonomes et consolidés pour FY21, ainsi que le rapport du Conseil, le rapport des auditeurs et d’autres documents en mode électronique aux membres de l’entreprise. RIL est susceptible d’annoncer des plans pour les marchés verticaux des télécommunications, du numérique et de la vente au détail du pétrole à la chimie (O2C).

Au cours des cinq dernières années, le cours de l’action RIL a connu des tendances mitigées le jour de l’AGA de la société, baissant à trois reprises, tout en augmentant le reste des jours de l’AGA. L’année dernière, en 2020, le cours de l’action RIL le jour de l’AGA a chuté de 3,8 % ; tandis qu’en 2019, les marchés boursiers étaient fermés le jour de l’AGA de RIL en raison de Bakri-id, mais le titre a grimpé de 9,72 % le lendemain. Au cours des sept derniers jours, le cours de l’action RIL a gagné 0,4%. L’action avait atteint un niveau record de 2 369,35 roupies chacune en septembre de l’année dernière, et a été limitée depuis lors. Il est à 7,4% de ses niveaux les plus élevés de tous les temps.

Dividende RIL, annonce de bonus

Reliance Industries a fixé au 14 juin la date d’enregistrement de l’admissibilité à recevoir des dividendes pour l’exercice 21. “Cela est attendu depuis longtemps depuis les dernières AGA et puisque Reliance aime maintenir le prix du marché des actions autour de 1 000 roupies, nous pourrions donc voir une annonce de bonus 1: 1”, a déclaré Gaurav Garg, responsable de la recherche chez CapitalVia Global Research, a déclaré Financial Express en ligne.

Livre Jio

La branche numérique de RIL, Reliance Jio, aurait l’intention de lancer un ordinateur portable Jio. Garg a ajouté que le Jio Book attendu est une autre attraction qui pourrait attirer l’attrait des investisseurs en tant qu’ordinateurs portables à bas prix. La société de courtage HSBC Global Research a déclaré dans un rapport que RIL pourrait introduire un nouvel ordinateur portable abordable pour exploiter la demande massive de travail à partir de machines domestiques.

Téléphone Jio

Lors de l’AGA de 2020, RIL n’a lancé aucune nouvelle variante du JioPhone, il est probable que Mukesh Ambani annonce le JioPhone 3 lors de l’AGA de 2021. La société dans son rapport annuel a déclaré que le JioPhone a mis à niveau plus de 10 crores d’utilisateurs depuis son lancement en 2017. « Au cours de la dernière année, de nouveaux investisseurs ont rejoint les activités numériques et de détail de RIL au niveau des filiales et RIL a formé de nouveaux partenariats avec des acteurs mondiaux comme Google, Facebook, Microsoft, Qualcomm, etc. Les investisseurs s’attendent désormais à ce que RIL donne des directives à ces entreprises et annonce des produits révolutionnaires », a déclaré PTI citant un rapport de HSBC Global Research. Il a ajouté que RIL annoncera probablement un nouveau smartphone en partenariat avec Google et sa tarification.

Avenir vert

Reliance Industries de Mukesh Ambani s’était auparavant fixé pour objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2035. L’homme le plus riche d’Asie, plus tôt cette semaine au Forum économique du Qatar, a déclaré qu’il n’y avait pas d’autre option que d’adopter un modèle commercial durable. Mukesh Ambani pourrait expliquer plus en détail comment il envisage de transformer son entreprise de transformation du pétrole en produit chimique en une entreprise durable.

Forfaits 5G

Lors de sa précédente AGA, Reliance Industries a déclaré qu’elle avait développé une technologie pour la 5G dans le but de promouvoir le thème Make-in-India. À présent, des essais sont menés par Jio dans diverses villes, dont Mumbai. Pendant ce temps, Bharti Airtel suit également le même chemin. Reliance pourrait faire suite à une autre annonce sur la 5G lors de son AGA aujourd’hui. “Nous attendons une mise à jour sur les fonctionnalités du téléphone Jio-Google (comme la 5G), potentiellement sur les prix et la chronologie”, a déclaré BofA Securities dans un rapport. Il a ajouté que la clarté sur JioMart/d’autres entreprises de commerce en ligne ainsi que l’intégration JioMart-WhatsApp est également attendue.

Mise à jour de l’accord avec Saudi Aramco

L’accord retardé avec Saudi Aramco pourrait également se rendre à l’AGA de Reliance Industries aujourd’hui. Des rapports antérieurs ont suggéré que le président de Saudi Aramco et gouverneur du fonds d’investissement public du Royaume, Yasir Al-Rumayyan, pourrait être intronisé au conseil d’administration de RIL avant l’accord. Mukesh Ambani avait annoncé en août 2019 des pourparlers pour la vente d’une participation de 20 % dans l’activité O2C. L’accord a été retardé au milieu de la pandémie, mais les pourparlers ont maintenant repris.

