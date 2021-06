RIL AGA 2021 : Mukesh Ambani annonce un smartphone JioPhone Next « ultra-abordable », Sundar Pichai dit qu’il est conçu pour l’Inde

Le JioPhone Next sera lancé en Inde le 10 septembre.

Reliance Industries Limited, dirigée par Mukesh Ambani, a annoncé JioPhone Next, un smartphone 4G d’entrée de gamme en partenariat avec Google. Lors de la 444e assemblée générale annuelle de RIL, Ambani a déclaré que le JioPhone Next sera un smartphone complet co-développé par Google et Jio avec un logiciel Android extrêmement optimisé et des fonctionnalités de pointe comme l’assistant vocal, la lecture automatique du texte à l’écran, la traduction de la langue, caméra intelligente avec filtres de réalité augmentée et bien plus encore. Alphabet et le PDG de Google, Sundar Pichai, ont déclaré que le JioPhone Next sera construit pour l’Inde (bien que RIL envisage de le rendre également disponible dans le monde). Le JioPhone Next sera lancé en Inde le 10 septembre.

Le qualifiant de smartphone “vraiment révolutionnaire”, Ambani a déclaré que le JioPhone Next sera l’un des smartphones les plus abordables en Inde et dans le monde. Le smartphone sera d’abord lancé en Inde. L’objectif sera d’offrir un smartphone Android « complet » aux utilisateurs novices ou à ceux qui souhaitent passer des téléphones multifonctions, plus précisément aux utilisateurs 2G.

Jio avait lancé le JioPhone, un téléphone fonctionnel « intelligent » 4G en Inde en 2017. Il a été suivi par un produit de deuxième génération, le JioPhone 2 en 2018. Des rumeurs selon lesquelles Jio travaillait sur un smartphone 4G d’entrée de gamme, pour remplacer le JioPhone feature phone, faisait le tour depuis le moment où la société a lancé l’original. Jusqu’à l’année dernière, lorsque Mukesh Ambani a confirmé les plans lors de la 43e assemblée générale annuelle de RIL.

Le JioPhone Next exécuterait un “système d’exploitation optimisé tiré d’Android et du Play Store” et visant à répondre aux “besoins uniques de millions d’utilisateurs de smartphones à travers l’Inde”, a déclaré Google dans un communiqué. Google dispose déjà de la plate-forme Android Go spécialement conçue pour les téléphones à bas prix. Il n’est pas immédiatement clair si le JioPhone Next sera basé sur la même plate-forme ou une extension de celle-ci. Le JioPhone et le JioPhone 2, dans certains contextes, exécutent un fork personnalisé de Firefox OS, appelé KaiOS.

Le JioPhone Next fait partie de l’investissement de 33 737 crores de Google dans les plates-formes Jio.

Lire aussi | RIL AGA 2021 EN DIRECT : le big bang de Mukesh Ambani dans le solaire, la nouvelle énergie ; Jio lance un smartphone 4G abordable

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.