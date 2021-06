Alors que l’objectif 2G-Mukt sera atteint avec le lancement du smartphone 4G le plus abordable, développé en partenariat avec Google, le 10 septembre ; la feuille de route 5G serait une combinaison de Google Cloud et des solutions technologiques locales de Jio.

« 2G-Mukt et 5G-Yukt. » Ce sont les deux objectifs que le président de Reliance Industries (RIL) Mukesh Ambani a décrits pour l’entreprise numérique du groupe lors de son discours lors de la 44e assemblée générale annuelle (AGA) de la société jeudi. Alors que l’objectif 2G-Mukt sera atteint avec le lancement du smartphone 4G le plus abordable, développé en partenariat avec Google, le 10 septembre ; la feuille de route 5G serait une combinaison de Google Cloud et des solutions technologiques locales de Jio.

« JioPhone Next est alimenté par une version extrêmement optimisée du système d’exploitation Android. Tout en étant ultra-abordable, JioPhone Next regorge de fonctionnalités de pointe telles que l’assistant Google, la lecture automatique du texte à l’écran, la traduction de la langue, la caméra intelligente avec filtres de réalité augmentée et bien plus encore. C’est le témoignage d’une entreprise technologique mondiale et d’un champion national de la technologie travaillant conjointement pour créer un produit révolutionnaire », a déclaré Ambani aux actionnaires.

Bien qu’Ambani n’ait pas révélé le prix du smartphone abordable, il devrait se situer dans la fourchette de 5 000 roupies. Il a dit qu’il espérait qu’avec le lancement du téléphone, les 300 millions d’abonnés qui utilisent encore des téléphones à fonctions 2G migreraient vers les services 4G. Grâce à son précédent JioPhone, qui n’était pas exactement un smartphone mais offrait certaines fonctionnalités que les téléphones classiques n’offraient pas, Jio a pu augmenter considérablement sa base d’abonnés. Cependant, un point de saturation a été atteint et il a commencé à accuser un retard de plusieurs mois sur Bharti Airtel en termes d’ajouts d’abonnés mensuels, une tendance qui ne s’est inversée que depuis février, date de la sortie d’une multitude de nouveaux forfaits tarifaires.

Les analystes soutiennent qu’un smartphone abordable aiderait non seulement Jio à attirer plus d’abonnés, mais aussi à améliorer son revenu moyen par utilisateur (Arpu).

Rival, Bharti Airtel estime également qu’un smartphone abordable créerait un meilleur écosystème et aiderait également les concurrents. « Airtel se félicite de l’initiative des smartphones bas de gamme de Reliance Jio et de Google. Nous soutenons tous les efforts qui déclenchent la mise à niveau des téléphones multifonctions vers les smartphones afin d’amener plus d’Indiens en ligne », a déclaré un porte-parole de Bharti Airtel à FE. “Notre expérience a montré que lorsque les clients disposant d’appareils d’entrée de gamme passent à des smartphones de qualité à un prix supérieur à 7 000 roupies, ils manifestent une forte préférence pour la marque et le réseau d’Airtel”, a ajouté le porte-parole.

Sundar Pichai, PDG de Google et d’Alphabet, qui a rejoint virtuellement l’AGA, a déclaré : « Notre vision est d’offrir aux Indiens un accès abordable à l’information dans leur propre langue, de créer de nouveaux produits et services pour les besoins uniques de l’Inde et de donner aux entreprises les moyens de se doter de la technologie. Je suis ravi qu’aujourd’hui, nous puissions annoncer les prochaines étapes de cette vision, à commencer par un nouveau smartphone Jio abordable, créé avec Google. Il est conçu pour l’Inde et ouvrira de nouvelles possibilités à des millions de nouveaux utilisateurs qui découvriront Internet pour la toute première fois ».

Le partenariat avec Google pour le développement d’un smartphone abordable a été annoncé par RIL lors de son AGA l’année dernière.

L’année dernière, Google LLC avait également investi 33 737 crores de roupies, soit 4,5 milliards de dollars, pour prendre une participation de 7,73 % dans la branche numérique de Reliance, Jio Platforms. Google avait déclaré qu’il investirait 75 000 crores de roupies ou 10 milliards de dollars en Inde via des injections de capitaux propres et des partenariats au cours des 5 à 7 prochaines années. L’investissement dans Jio avait couvert près de la moitié de son engagement via Google for India Digitization Fund de 10 milliards de dollars.

En outre, les deux sociétés se sont également associées dans l’espace 5G via un partenariat entre Google Cloud et Jio. Ambani a déclaré que Jio utilisera les technologies de pointe de Google Cloud pour alimenter les solutions 5G de Jio et pour répondre aux besoins internes des principales entreprises de croissance de Reliance telles que Reliance Retail, JioMart, JioSaavn et JioHealth.

Concernant les services 5G, Ambani a déclaré que Jio a développé une solution 5G entièrement développée en interne et complète qui est entièrement native du cloud, définie par logiciel et gérée numériquement. “Jio ne travaille pas seulement pour faire de l’Inde 2G-Mukt… mais aussi 5G-Yukt”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la société avait testé les solutions Jio 5G en Inde et démontré avec succès des vitesses bien supérieures à 1 Gbit/s. « Au moment où je vous parle, l’ensemble du réseau autonome 5G a été installé dans nos centres de données à travers le pays et également sur nos sites d’essai à Navi Mumbai. Nous sommes convaincus d’être les premiers à lancer des services 5G à part entière », a-t-il déclaré.

Concernant les collaborations annoncées l’année dernière avec Facebook et Microsoft, il a déclaré qu’un premier ensemble d’intégrations entre WhatsApp et JioMart à titre d’essai a été lancé, tandis qu’une solution complète de New Commerce reliant les commerçants et les consommateurs pourrait être lancée au cours des prochains trimestres.

Cependant, Ambani a déclaré que le déploiement du réseau de fibre optique sous Jio Fiber a été plus lent en raison des blocages et des restrictions à travers le pays au cours des 15 derniers mois. Jio Fiber a acquis plus de 2 millions de nouveaux locaux au cours de l’année écoulée et compte désormais une base cumulée de 3 millions d’utilisateurs domestiques et professionnels actifs. De plus, la consommation de données sur le réseau a augmenté de plus de 3,5 fois par rapport à il y a un an. Le réseau de fibre optique de Jio a atteint 12 millions de foyers et de locaux commerciaux dans les 100 premières villes.

