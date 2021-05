RIL, Amara Raja Batteries, Bandhan Bank, Godrej Properties, Zydus Wellness ArcelorMittal en bref

La semaine précédente, le Nifty-50 / Sensex a clôturé au-dessus de la résistance cruciale de 14800/49000. Image: .

Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 146,75 points ou un pour cent de plus à 15 006,80 à la Bourse de Singapour, suggérant une ouverture positive pour BSE Sensex et Nifty 50 lundi. Sur un graphique hebdomadaire, Nifty / Sensex a gagné 400/1 200 points par rapport aux niveaux les plus bas, a déclaré un analyste. La semaine précédente, le Nifty-50 / Sensex a clôturé au-dessus de la résistance cruciale de 14800/49000. «Sur cette base, Nifty / Sensex grimperait à un minimum de 15000/15050 niveaux. Cependant, le marché reprendrait son élan s’il franchissait 15150 niveaux. À la baisse, 14600 et 14500 seraient des supports majeurs. La banque-astucieuse a fermé en dessous de la barrière psychologique de 33 000 qui maintiendrait le secteur financier sélectif », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities.

Les stocks en bref aujourd’hui

Zydus Wellness, Projets JMC: Un total de 22 sociétés cotées en bourse, dont Artemis Medicare Services, Chambal Fertilizers & Chemicals, Dai-Ichi Karkaria, DE Nora India, Escorts Finance, Ganges Securities, Gayatri Tissue & Papers, Sangam Renewables, Satia Industries, Suryalakshmi Cotton Mills, TTI Enterprise , Venky’s (Inde) et Zydus Wellness devraient publier leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 10 mai.

Batteries Amara Raja: Amara Raja Batteries a déclaré avoir repris ses activités dans ses usines du district de Chittoor, dans l’Andhra Pradesh. La société a repris ses activités dans ses usines de Nunegundlapalli et de Karkambadi dans le district de Chittoor à compter du 8 mai, après que la Haute Cour d’Andhra Pradesh a accordé une suspension provisoire.

Banque Bandhan: Chandra Shekhar Ghosh, PDG de Bandhan Bank, espère que l’économie rebondira aux troisième et quatrième trimestres de l’exercice actuel, permettant au prêteur d’atteindre ses objectifs. Il a déclaré que la banque avait fait preuve de prudence au milieu de la pandémie de COVID-19 et avait effectué un provisionnement supplémentaire au cours du dernier trimestre de 2020-2021.

RIL: Reliance Retail Ltd, du milliardaire Mukesh Ambani, a été classé deuxième détaillant à la croissance la plus rapide au monde dans le classement 2021 des puissances mondiales de la vente au détail par Deloitte, en baisse par rapport au premier rang obtenu les années précédentes.

Propriétés Godrej: Godrej Properties s’attend à ce que ses ventes réservées pour cet exercice dépassent le record de Rs 6 725 crore de l’année dernière malgré l’éclosion de la deuxième vague de COVID-19 et espère franchir la barre des 10000 crores de Rs au cours du prochain exercice.

ArcelorMittal Nippon Steel: ArcelorMittal Nippon Steel India en collaboration avec le gouvernement d’Odisha a lancé une étude de faisabilité pour son projet d’aciérie intégrée de 12 millions de tonnes par an (MTPA) dans le district de Kendrapara de l’État.

