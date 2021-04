RIL, Barbeque-Nation, Bharti Airtel, Tata Power, Dixon Technologies, Future Retail parmi les actions ciblées

Les marchés boursiers indiens s’inspireront de leurs pairs mondiaux ainsi que les bénéfices des entreprises qui commenceraient à partir de la semaine prochaine et garderaient les marchés volatils.

Les indices boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir en territoire positif jeudi. Les tendances sur SGX Nifty ont indiqué un début d’écart pour les indices de référence, les contrats à terme Nifty se négociant à 65,50 points ou 0,44% à 14 929. Les marchés boursiers indiens s’inspireront de leurs pairs mondiaux ainsi que les bénéfices des entreprises qui commenceraient à partir de la semaine prochaine et garderaient les marchés volatils. «Les inquiétudes concernant la deuxième vague de Covid qui se propage rapidement en Inde persistent. Dans l’ensemble, les marchés resteront probablement dans un mode de consolidation pendant un certain temps en attendant de nouveaux déclencheurs positifs », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche au détail chez Motilal Oswal Financial Services Ltd.

Les stocks en bref aujourd’hui

RIL: Le régulateur des marchés financiers SEBI a infligé une pénalité de 25 crore de roupies à Mukesh Ambani, Anil Ambani, à d’autres personnes et entités pour non-respect des normes de rachat dans une affaire de Reliance Industries Ltd (RIL) datant de 2000. Parmi les autres pénalisées par le régulateur figurent Nita Ambani (épouse de Mukesh Ambani) et Tina Ambani (épouse d’Anil Ambani).

Nouvelles connexes

RIL, Bharti Airtel, Barbeque-Nation, Tata Steel, Inox Leisure, la banque, l’automobile, les actions immobilières restent au centre des préoccupations Reliance Jio s’associe à Bharti Airtel à Delhi, Mumbai, Andhra; achète le spectre télécom Rs 1,500 cr Actions ciblées: Maruti Suzuki, HDFC Bank, Union Bank of India, NTPC, Panacea Biotec, Burger King, IRCON

Accueil Barbeque-Nation: Grâce à un accord global mercredi, UTI Mutual Fund a lancé 2,50 actions lakh de Barbeque-Nation Hospitality nouvellement cotée à Rs 579,62 pièce. Dans un autre accord en gros, Integrated Core Strategies Asia a déchargé 4,01 actions lakh de la chaîne causale de dininig à 545,15 Rs par action.

Bharti Airtel: Bharti Airtel a lancé une plate-forme intégrée pour l’Internet des objets (IoT) qui a la capacité de connecter et de gérer des milliards d’appareils et d’applications de manière sécurisée. La plate-forme sera basée sur le réseau compatible 5G de l’entreprise avec une option pour déployer une connectivité IoT à bande étroite, 4G ou 2G à l’aide de la technologie e-SIM Airtel.

Puissance Tata: Mercredi, Tata Power Solar Systems a mis en service une capacité de fabrication de modules et de cellules supplémentaires, portant la capacité totale à 1 100 mégawatts (MW), contre 700 MW qui existaient auparavant.

Technologies Dixon: La société a conclu un protocole d’accord avec Bharti Enterprises pour former une coentreprise afin de postuler au programme d’incitation à la production (PLI) du gouvernement indien pour la fabrication de produits de télécommunication et de réseau tels que les modems, les routeurs, les décodeurs, les appareils IOT, etc. .

Commerce de détail futur: Amazon a déplacé la Cour suprême contre l’ordonnance du 22 mars du banc de la Haute Cour de Delhi qui a levé le sursis accordé par un banc à juge unique sur l’accord de Rs 24 713 crore Future Retail-Reliance Retail.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.