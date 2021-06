RIL, Barbeque-Nation, Infosys, Indraprastha Gas, Bank of Maharashtra, HDFC Bank en bref

La consolidation qui prévaut dans l’indice est en grande partie conforme à celle de ses homologues mondiaux, les participants doivent donc continuer à surveiller de près le marché mondial pour les indices, a déclaré un analyste.

Les contrats à terme astucieux se négociaient à seulement 11,50 points, soit 0,07 %, à 15 849 sur la bourse de Singapour le dernier jour de la semaine. Lors de la session précédente, le S&P BSE Sensex a terminé à 52 699 tandis que l’indice Nifty 50 a clôturé juste en dessous des 15 800 niveaux. En l’absence de tout événement national majeur, les marchés boursiers indiens s’inspireront des marchés mondiaux pour s’orienter davantage. “La consolidation actuelle de l’indice est en grande partie conforme à celle de ses homologues mondiaux, les participants doivent donc continuer à surveiller de près le marché mondial des indices”, a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking.

Focus sur les actions

IGL, Nation des barbecues : Indraprastha Gas, JSW Energy, Hindustan Copper, Finolex Industries, Shree Renuka Sugars, PNC Infratech, Godfrey Phillips, Railtel Corporation of India, Barbeque Nation, Forbes & Company, Balmer Lawrie et Inox Winds font partie des entreprises qui devraient annoncer leur janvier -Résultats du trimestre de mars.

RIL : S’en tenant à son plan visant à atteindre le statut de carbone net zéro plus tôt que ses pairs mondiaux d’ici 2035, Reliance Industries (RIL) a dévoilé jeudi un méga plan pour le secteur des énergies vertes et propres. Le président de Reliance Industries (RIL), Mukesh Ambani, s’exprimant jeudi lors de la 44e assemblée générale annuelle (AGA) de l’entreprise, a décidé de faire de l’Inde 2G-mukt et 5G-yukt. Entre autres annonces, Ambani a annoncé que Reliance Retail vise à enregistrer une croissance d’au moins trois fois au cours des trois à cinq prochaines années et investira davantage pour renforcer ses capacités de recherche, de conception et de développement de produits.

Infosys : Le plan de rachat de Rs 9 200 crore d’Infosys devrait commencer à partir du 25 juin 2021. Le baromètre informatique a proposé de racheter des actions à un prix maximum de Rs 1750 pièce. L’approbation du conseil d’administration pour le rachat a été accordée le 14 avril 2021 et l’assentiment des actionnaires a été reçu le 19 juin 2021, lors de la 40e assemblée générale annuelle de la société.

Banque du Maharashtra : La Bank of Maharashtra a reçu jeudi l’approbation des actionnaires pour lever jusqu’à 5 000 crores de capital-actions par le biais de divers modes, notamment l’émission de droits et l’émission de préférences. Les actionnaires ont approuvé la proposition lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) de la banque tenue le 24 juin 2021, par des moyens audiovisuels.

Banque HDFC : Le PDG de HDFC Bank, Sashidhar Jagdishan, a déclaré que la banque pariait gros sur cinq entreprises clés, même s’il reconnaissait des problèmes techniques qui ont eu un impact sur les consommateurs. Dans le rapport annuel de l’exercice 21, Jagdishan a déclaré que la banque avait identifié les services bancaires aux entreprises, les prêts aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), les services bancaires publics, les actifs de détail et les paiements comme domaines d’intervention clés pour l’avenir et la stratégie de croissance serait facilitée. par les canaux numériques.

