RIL, Bharti Airtel, Barbeque-Nation, Tata Steel, Inox Leisure, la banque, l’automobile et les actions immobilières resteront au centre des préoccupations

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir sur une note plate avec un biais positif mercredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 19 points ou 0,13 pour cent à 14 764 à la Bourse de Singapour. Aujourd’hui, tous les yeux seront rivés sur le résultat du RBI MPC prévu à 10 heures. Selon un analyste, la tendance à court terme de Nifty reste limitée. «Conformément à la configuration actuelle, on peut s’attendre à ce que Nifty reteste la résistance des frais généraux cruciale autour de 14880 niveaux à court terme, avant de montrer une autre série de faiblesses par rapport aux sommets», a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. Il a également ajouté qu’un mouvement durable au-dessus de 14900 pourrait ouvrir une forte hausse pour le marché.

Stocks en bref aujourd’hui:

Actions bancaires: Les actions bancaires resteront au centre des préoccupations aujourd’hui alors que la Reserve Bank of India (RBI) annoncera la décision de MPC aujourd’hui. Au milieu de la hausse des cas de coronavirus à travers le pays, il est peu probable que la banque centrale modifie les taux d’intérêt.

Accueil Barbeque-Nation: L’introduction en bourse de Rs 453 crore, qui a été souscrite près de 6 fois, fera ses débuts en bourse le mercredi 7 avril 2021. Ce serait la première introduction en bourse du nouvel exercice 2021-22. L’émission a été vendue dans une fourchette de Rs 498-500 par action.

RIL, Airtel: Reliance Jio, filiale de télécommunications de RIL, dirigée par Mukesh Ambani, a signé un accord définitif avec Bharti Airtel pour l’acquisition du droit d’utiliser le spectre dans la bande 800 MHz dans trois cercles par le biais du commerce du spectre.

Loisirs Inox: La société a déclaré que le conseil d’administration avait approuvé la levée de fonds jusqu’à Rs 300 crore par l’émission de titres soit par voie d’émission publique, soit par voie d’émission de droits ou par voie de placement privé.

Acier Tata: Tata Steel India a atteint la plus haute production trimestrielle d’acier brut de 4,75 millions de tonnes avec une croissance séquentielle de 3 pour cent au 4TFY21. La production de l’année FY21 a été inférieure de 7% en glissement annuel, principalement en raison de la perturbation causée par la pandémie de COVID-19 en 1HFY21.

Auto, actions immobilières: Les actions sensibles aux taux telles que la banque, l’automobile et l’immobilier resteront sur le radar des investisseurs aujourd’hui alors que RBI annoncera sa décision MPC de 3 jours aujourd’hui.

