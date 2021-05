RIL, Bharti Airtel, Tata Motors, GSK Pharma, Route Mobile, L&T, Union Bank of India en bref

Nifty a fortement augmenté et a terminé presque au plus haut de la journée. Le prochain arrêt à la hausse est la bande 14966-15044, a déclaré un analyste.

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty, après avoir progressé le premier jour de la semaine, cherchent maintenant à poursuivre sur leur lancée. SGX Nifty a progressé de 157,60 points ou 1,05% à 15113 à la Bourse de Singapour, faisant allusion au début de Nifty 50 au-dessus de la barre cruciale de 15000 mardi. Le BSE Sensex de 30 actions a terminé la séance de négociation de lundi en hausse de 848 points pour se situer à 49 580,73, tandis que Nifty 50 s’est terminé à 14 923. «Nifty a fortement augmenté et a terminé presque au plus haut intrajournalier. Le prochain arrêt à la hausse est la bande 14966-15044. Une rupture de cette bande pourrait conduire à une remise en cause des sommets de tous les temps du Nifty (15432). Sur les chutes, la bande 14824-14850 pourrait fournir un soutien », a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche au détail chez HDFC Securities.

Stocks en bref aujourd’hui

Bharti Airtel: Bharti Airtel a annoncé lundi un bénéfice net consolidé de Rs 759 crore pour le trimestre janvier-mars de FY21, et un chiffre d’affaires annuel de plus de Rs 1 lakh crore pour la première fois. La société avait enregistré une perte de Rs 5 237 crore au cours de la même période il y a un an.

Panacea Biotech: Lundi, Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute of India, a déchargé la totalité de sa participation dans Panacea Biotec, soit 5,15% de participation de la société pour 118 crores de roupies, par le biais d’une transaction sur le marché libre. Les actions ont été sélectionnées par le Serum Institute of India (SII), selon PTI. Selon les données de l’accord de bloc de l’ESB, Poonawalla a vendu 31,57 scrips lakh, qu’il détenait dans l’entreprise au prix de Rs 373,85 par action, portant la valeur totale de la transaction à 118,02 crore de Rs.

Tata Motors, Canara Bank: Sociétés cotées en bourse telles que Aarti Industries, Abbott India, Torrent Pharmaceuticals, Ujjivan Small Finance Bank, Tata Motors, Canara Bank, Brigade Enterprises, Chalet Hotels, Coromandel Engineering Company, Dolat Investments, GSK Pharma, Jindal Stainless (Hisar), JSL Industries , Jyothy Labs, Minda Corporation, PI Industries et Route Mobile publieront leurs résultats trimestriels le 18 mai.

Reliance Industries Ltd: La filiale de RIL, Reliance Jio Infocomm Ltd, construit le plus grand système international de câbles sous-marins centré sur l’Inde. Jio, en collaboration avec plusieurs partenaires mondiaux clés et le fournisseur de câbles sous-marins de classe mondiale SubCom, déploie actuellement deux câbles de nouvelle génération pour soutenir la croissance extraordinaire de la demande de données dans la région.

Larsen et Toubro: Les prévisions de L&T sur les entrées de commandes pour FY22 semblent agressives pour les analystes qui suivent la société, tandis que celles sur les revenus et les marges semblent réalisables. La société a annoncé vendredi qu’elle prévoyait de sortir de FY22 avec un taux de croissance qui pourrait aller de bas à mi-adolescents en termes d’entrées de commandes et de revenus.

Union Bank of India: Union Bank of India a déclaré qu’elle avait approuvé la levée de Rs 1 750 crore par le biais d’un placement institutionnel qualifié (QIP). Le comité des administrateurs pour la levée de fonds de capital lors de sa réunion tenue le 17 mai 2021, a approuvé la levée de fonds pour un montant ne dépassant pas Rs 1750 crore par l’émission d’actions via QIP.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.