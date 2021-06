RIL, Bharti Airtel, TCS, Wipro, SBI, PNB Housing, Bharat Electronics, Jaypee Infratech en bref

Les analystes techniques ont déclaré que le marché avait encore une fois fortement résisté à une baisse en dessous de 15 500/51 700.

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 58,50 points, soit 0,37%, à 15 787 à la bourse de Singapour, suggérant un départ positif pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi. Lors de la session précédente, le S&P BSE Sensex a bondi de 834 points par rapport au plus bas de la journée pour clôturer à 52 574 tandis que l’indice NSE Nifty à 50 actions a clôturé juste en dessous du plus haut intrajournalier de 15 765. Les analystes techniques ont déclaré que le marché avait encore une fois fortement résisté à une baisse en dessous de 15 500/51 700. Avec des niveaux de 15500/51700 supportant le support pour la deuxième journée consécutive, le marché a connu une forte tendance à la couverture courte aujourd’hui. “Après l’indication de vendredi, le marché a formé une formation de continuation haussière aujourd’hui et selon cela 15800/52800 sera un gros obstacle. Cependant, si les indices parviennent à clôturer au-dessus de 15800/52800, ils pourraient atteindre 16000/16050 (53400/53500) étoiles. Mardi, 15800/52800 et 15650/52400 pourraient être la fourchette de négociation du marché », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities.

Les actions à l’honneur

Bharat Electronics, Jaypee Infratech : Sociétés cotées à l’ESB telles que NMDC, Ashapura Minechem, Aster DM Healthcare, Bharat Electronics, BL Kashyap and Sons, Gandhi Special Tubes, GE Power India, ITI, Jaypee Infratech, Max India, Omax Autos, Peninsula Land, PNB Gilts, Religare Enterprises , et Sobha, devraient annoncer leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 22 juin.

Nouvelles connexes

Banque Nationale de l’Inde: Le plus grand prêteur du pays, le SBI, a déclaré lundi que son conseil d’administration central avait approuvé une proposition visant à augmenter jusqu’à 14 000 crores de roupies en émettant des obligations conformes à Bâle III. Les obligations sont proposées pour être levées en devise indienne ou américaine. “Le conseil central de la banque, lors de sa réunion tenue aujourd’hui le 21 juin 2021, a approuvé la levée de capitaux par le biais de l’émission d’instruments de dette conformes à Bâle III en USD et/ou en INR au cours de l’exercice 22”, a déclaré SBI dans un dossier réglementaire.

Bharti Airtel, TCS : Bharti Airtel a annoncé un partenariat stratégique pour la mise en œuvre de solutions de réseaux 5G pour l’Inde. Le groupe Tata a développé un cœur radio et NSA/SA basé sur l’O-RAN à la pointe de la technologie et a intégré une pile de télécommunications totalement indigène, tirant parti des capacités du groupe et de celles de ses partenaires. Celui-ci sera disponible pour le développement commercial à partir de janvier 2022.

Wipro : Wipro a également conclu plusieurs acquisitions au cours de la seconde moitié de l’exercice 21 sur des marchés clés comme les États-Unis et l’Europe, ce qui a aidé la société basée à Bengaluru à renforcer sa présence locale et ses offres de services, a déclaré le PDG de Wipro, Theyry Delaporte, dans sa note dans l’exercice 2020 de la société. 21 rapport annuel.

Reliance Industries Ltd : Avec un potentiel de croissance de 10 fois le bénéfice avant impôts de l’entreprise au cours de la prochaine décennie, la vente au détail, y compris le commerce électronique, sera le prochain moteur de croissance de RIL, a déclaré Goldman Sachs dans un rapport. Après avoir été multipliée par 5 au cours des exercices 16 à 20, la croissance des revenus de détail de base de RIL a pris une pause au cours de l’exercice 21 (avril 2020 à mars 2021) en raison des vents contraires liés à Covid, notamment une baisse de la fréquentation.

NTPC : NTPC a doublé son objectif d’énergie renouvelable pour 2032 et souhaite désormais disposer de 60 000 mégawatts (MW) de capacité éolienne et solaire d’ici la fin de la période cible. Actuellement, la capacité installée d’énergie renouvelable de la société est de 1 350 MW et d’ici l’exercice 24, elle a l’intention d’ajouter environ 13 000 MW supplémentaires de base de production d’électricité verte.

PNB Financement Logement : Lundi, le tribunal d’appel des valeurs mobilières (SAT) a autorisé PNB Housing Finance à organiser l’assemblée générale extraordinaire (AGE) prévue le 22 juin. Carlyle et d’autres, y compris General Atlantic et le véhicule d’investissement familial de l’ancien PDG de HDFC Bank Aditya Puri

