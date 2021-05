RIL, Bharti Airtel, Vodafone Idea, Yes Bank, Asian Paints, Lupin, Infosys, les actions du Dr Reddy en bref

Selon un analyste, après une forte reprise de tendance haussière, les taureaux pourraient préférer faire une pause temporaire près de 14950/49 500 et en raison de la faiblesse des signaux mondiaux. Image .

Les contrats à terme Nifty s’échangeaient de 46,55 points ou 0,31% à 14 828 sur la Bourse de Singapour, ce qui suggère une ouverture négative pour BSE Sensex et Nifty 50. Lors de la session précédente, en raison de la faiblesse des indices du marché mondial, Nifty et Sensex ont subi des pressions à la vente et en ont perdu plus de 90. points et 340 points, respectivement. Selon un analyste, après une forte reprise de tendance haussière, les taureaux pourraient préférer prendre une pause temporaire près de 14950/49500 et en raison de la faiblesse des conditions du marché mondial, le marché devrait se consolider entre la fourchette de prix 14750 à 14900 / 48500-49300. “Pour les day traders, 14900/49300 serait le niveau clé à surveiller, au-dessus du même, nous pouvons nous attendre à une poursuite de la vague de tendance haussière jusqu’à 14965-15000 / 49800-50000”, a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Equity Technical Research chez Kotak Securities.

Actions à surveiller aujourd’hui:

RIL, Airtel, Voda-Idea: Les actions de télécommunications telles que Reliance Industries Ltd, Bharti Airtel, Vodafone Idea resteront au centre des préoccupations aujourd’hui. Le plus grand opérateur de télécommunications indien Reliance Jio a ajouté 4,26 millions de clients sans fil, suivis de 3,73 millions par Bharti Airtel. Alors que Vodafone Idea a réussi à ajouter 652 625 abonnés en février, selon la Telecom Regulatory Authority of India (Trai).

Oui Banque: Bay Tree India Holdings, propriété de Tilden Park, a réduit sa participation dans Yes Bank de 2,08%, ce qui représente près d’un tiers de sa participation dans le prêteur. Selon les dépôts réglementaires, Bay Tree détient désormais une participation de 5,4% dans Yes Bank.

Peintures asiatiques, Pidilite Industries: Lupin, Jindal Steel & Power, UPL Ltd, Asian Paints, Pidilite Industries, Tata Power Company, Voltas, Apollo Tyres, Happiest Minds Technologies, Mahindra Lifespace Developers, HG Infra Engineering, Sagar Cements et Birla Corporation sont quelques-unes des entreprises qui publient leurs résultats trimestriels aujourd’hui.

Infosys: Infosys a annoncé avoir été sélectionné par Britvic, l’une des marques leader

entreprises de boissons non alcoolisées en Europe, en tant que partenaire stratégique de bout en bout pour les aider à

feuille de route et opérations de transformation, à travers les applications, l’infrastructure cloud, la gestion des services et le calcul de l’utilisateur final.

Laboratoires du Dr Reddy: Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, ainsi que ses filiales, ont appelé ensemble le lancement de Ertapenem pour injection, 1 g / flacon, une version générique équivalente thérapeutique d’INVANZ (ertapénem pour injection) pour injection, 1 g / flacon approuvé par les États-Unis. Administration des aliments et médicaments (USFDA).

Siemens: Siemens a déclaré un bénéfice consolidé de Rs 334,4 crore au T2FY21 contre Rs 175,7 crore au T2FY20, les revenus ont augmenté à Rs 3 483,7 crore contre 2 640,2 crore Rs par an.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.