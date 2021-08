RIL, Chemplast Sanmar, Aptus Value, Maruti, Dhanlaxmi Bank, HDFC Bank, Vodafone Idea actions en bref

En l’absence de tout déclencheur domestique majeur, les marchés boursiers indiens seront guidés par les tendances mondiales. Image : .

Les contrats à terme Nifty se négociaient près de 100 points ou 0,6% de plus à 16 592 à la bourse de Singapour, indiquant un début positif pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi. En l’absence de tout déclencheur national majeur, les marchés boursiers indiens seront guidés par les tendances mondiales, tandis que les bourses pourraient également connaître une certaine volatilité à l’expiration des contrats dérivés. Les analystes disent que dans une perspective à long terme, la tendance globale du marché reste positive, tirée par l’ouverture de l’économie, l’amélioration des points de données économiques et la reprise des vaccinations. “Les investisseurs peuvent tirer parti de la volatilité actuelle et construire leurs positions à moyen et long terme”, a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Chemplast Sanmar, Aptus Valeur : Aujourd’hui, les marchés boursiers verront la cotation de deux nouvelles sociétés – Chemplast Sanmar et Aptus Value Housing Finance. Les deux introductions en bourse ont été ouvertes à la souscription du 10 au 12 août.

Maruti Suzuki : La Commission indienne de la concurrence (CCI) a infligé une amende de 200 crores de roupies à Maruti Suzuki India pour pratiques anticoncurrentielles liées à la façon dont elle a forcé les concessionnaires à vendre des voitures à prix réduit.

Banque Dhanlaxmi : La Reserve Bank of India (RBI) a imposé une amende de Rs 27,50 lakh pour diverses violations des règles à la Dhanlaxmi Bank.

Banque HDFC : HDFC Bank vise à atteindre le taux d’émission de cartes de crédit qu’elle avait juste avant l’embargo émis par la Reserve Bank of India (RBI). Elle prévoit de récupérer sa part de marché sur les cartes en circulation au cours des trois à quatre prochains mois, a annoncé lundi la banque.

RIL, Airtel, Voda-Idée : Poursuivant sur sa lancée, Reliance Jio de Reliance Industries Ltd a ajouté 5,46 millions d’abonnés sans fil en juin, le plus élevé de l’industrie depuis cinq mois consécutifs. Bharti Airtel, a ajouté 3,81 millions en juin, témoignant d’une forte reprise au cours du mois après avoir perdu 4,61 millions d’abonnés en mai. Cependant, Vodafone Idea continue de perdre des abonnés avec 4,28 millions de clients quittant l’entreprise.

Associés de Jaiprakash : La société d’infrastructures en crise Jaiprakash Associates a déclaré lundi qu’elle s’était associée à Gulshan Homz et au CRC pour la réalisation de 619 appartements de luxe à Noida, dans l’Uttar Pradesh. Pour remplir son engagement envers ses clients, Jaiprakash Associates Ltd a déclaré avoir « conclu de multiples accords de travail conjoints » avec le groupe de sociétés de promoteurs immobiliers Gulshan Homz et CRC pour terminer et remettre 619 appartements de golf haut de gamme à Jaypee Greens Wish Town Noida.

