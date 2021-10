RIL, Coal India, Maruti Suzuki, HCL Tech, Zee Ent, Prestige Estates, Focus sur les actions futures du groupe

Les investisseurs surveilleront de près l’inflation de l’IPC de septembre et la production industrielle d’août.

Les contrats à terme astucieux ont perdu 92,50 points ou 0,52% à 17 868,50 à la bourse de Singapour, faisant allusion à une ouverture négative mardi. Les investisseurs surveilleront de près l’inflation de l’IPC de septembre et la production industrielle d’août. « En zoomant sur les graphiques Nifty 60 min, nous pouvons observer que bien que l’indice se soit corrigé par rapport aux sommets, il continue de se négocier au-dessus de la MA des périodes 20 et 50 sur les graphiques 60 min et se consolide dans une fourchette », Subash Gangadharan, Senior Analyste technique et dérivé, HDFC Securities, a déclaré. Gangadharan a déclaré qu’il s’agissait d’un signe sain, car une consolidation juste en dessous des sommets de la vie indique que le marché se renforce avant une éventuelle percée vers de nouveaux sommets de la vie.

Des actions à surveiller

Résultats du 2e trimestre aujourd’hui : Au total, six sociétés cotées à l’ESB telles que Bhansali Engineering Polymers, GM Breweries, Indbank Merchant Banking Services, Ind Bank Housing, JTL Infra et DRC Systems India devraient annoncer leurs résultats trimestriels le 12 octobre 2021.

Supermarchés Avenue : Avenue Supermarts, l’opérateur de D-Mart, est entré dans la liste des 15 entreprises les plus valorisées par capitalisation boursière après que son m-cap ait dépassé Rs 3 lakh crore.

ZEEL : Invesco Developing Markets Fund, le plus grand actionnaire de Zee Entertainment Enterprises (ZEEL), a écrit lundi une lettre ouverte aux actionnaires expliquant pourquoi il cherche à changer la direction, le conseil d’administration, via une assemblée générale extraordinaire (AGE).

Domaines Prestige : Prestige Estates, basé à Bengaluru, a annoncé lundi une augmentation de 88% de ses ventes en glissement annuel, à Rs 2 112 crore, pour le trimestre juillet-septembre de cet exercice, soutenu par une réponse encourageante de ses projets nouvellement lancés. Les ventes réalisées au cours du deuxième trimestre de l’EX22 sont ses ventes trimestrielles les plus élevées à ce jour.

Financement d’infrastructures Srei, Financement d’équipements Srei : Les créanciers de Srei Infrastructure Finance et de sa filiale en propriété exclusive Srei Equipment Finance ont été invités à soumettre leurs réclamations à l’administrateur avant le 22 octobre, car le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) a été lancé contre les deux sociétés.

RIL, actions Future Group : Les futures sociétés du groupe convoqueront des réunions de leurs actionnaires et créanciers respectifs en novembre pour obtenir l’approbation de leur proposition de fusion avec Future Enterprises dans le cadre de l’accord de 24 713 crores avec Reliance Retail. Plusieurs sociétés cédantes cotées dont Future Retail, Future Consumer, Future Enterprises, Future Lifestyle Fashions, Future Markets Networks et Future Supply Chain Solutions – ont informé leurs actionnaires et créanciers des réunions qui auront lieu les 10 et 11 novembre.

Charbon de l’Inde : Le gouvernement a organisé lundi une conférence de pré-offre pour les soumissionnaires potentiels pour la vente de 11 mines de charbon. Le ministère du charbon a lancé le mois dernier la deuxième tentative de vente aux enchères de 11 mines de charbon destinées à la vente de charbon.

Maruti Suzuki : Maruti Suzuki a vu sa production chuter de 51% le mois dernier en raison de la pénurie de puces semi-conductrices. La société a déclaré une production de 81 278 unités en septembre, contre 1,66 unité lakh en septembre 2020.

Technologies HCL : HCL Tech a étendu son partenariat stratégique avec Google Cloud pour lancer conjointement des solutions de soins de santé et de sciences de la vie pour ses clients.

