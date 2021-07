RIL, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Bank, Axis Bank, ITC, IOC, JSW Steel, Yes Bank en bref

Les analystes s’attendent à une forte volatilité cette semaine au milieu de l’expiration prévue des contrats du mois de juillet.

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 99,50 points ou 0,63% de moins à 15 753 sur la bourse de Singapour, suggérant une ouverture en baisse pour BSE Sensex et Nifty 50 lundi. Les analystes s’attendent à une forte volatilité cette semaine au milieu de l’expiration prévue des contrats du mois de juillet. La semaine précédente, le Sensex à 30 actions a perdu 164,26 points ou 0,30 pour cent. Les marchés réagiront d’abord aux résultats des poids lourds de l’indice tels que Reliance Industries Ltd (RIL), ICICI Bank et ITC en début de séance lundi. “La tendance à court terme resterait positive jusqu’à ce que Nifty se maintienne au-dessus de la zone de support de 15 450, cependant, la récente augmentation de la volatilité justifie une prudence supplémentaire dans la sélection des actions et la gestion des échanges. Nous vous conseillons de limiter les positions à effet de levier et d’attendre plus de clarté », Ajit Mishra, vice-président de la recherche. dit Religare Broking.

Des actions à surveiller

RIL : Reliance Industries Ltd (RIL), dirigée par Mukesh Ambani, a déclaré un bénéfice net du trimestre d’avril à juin pour l’exercice 22 à Rs 12 273 crore, soit une baisse de 7,25% en glissement annuel. Au cours du trimestre correspondant de l’exercice précédent, le bénéfice net s’élevait à Rs 13 233 crore.

Banque HDFC : Aditya Puri de la HDFC Bank est devenu le banquier le plus rentable parmi les trois principaux prêteurs du secteur privé au cours de son année de retraite avec des émoluments totaux de Rs 13,82 crore.

Banque ICICI : Le prêteur privé ICICI Bank a annoncé samedi une hausse de 78 % en glissement annuel de son bénéfice net à Rs 4 616 crore au cours du trimestre de juin (T1FY22). La banque a été en mesure d’afficher un résultat net solide, principalement en raison d’un revenu net d’intérêts (NII) solide et d’un provisionnement inférieur.

CTI : Principalement conforme aux estimations des analystes, le conglomérat diversifié ITC a annoncé une saine augmentation de 28,63 % en glissement annuel de son bénéfice net autonome à 3 013,49 crores de roupies pour le premier trimestre clos le 30 juin, alors que son chiffre d’affaires brut des ventes a augmenté de 36,55 %. année.

Banque de l’Industrie : IndusInd Bank a déclaré qu’elle prévoyait de lever jusqu’à 30 000 crores de roupies grâce à un mélange de capitaux propres et de dette pour financer la croissance de son entreprise.

Banque Kotak Mahindra : Axis Bank : Les sociétés cotées à l’ESB Larsen & Toubro, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, Tata Motors, SBI Life Insurance, Vedanta, DLF, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Coromandel International, Navin Fluorin et Alembic Pharmaceuticals font partie des sociétés qui devraient annoncer leurs résultats trimestriels d’avril-juin le 26 juillet.

IOCL: Indian Oil Corporation a annoncé qu’elle construirait la première usine d’hydrogène vert du pays dans sa raffinerie de Mathura. Les centrales solaires et éoliennes peuvent produire de l’hydrogène vert à l’aide d’électrolyseurs, et la société a l’intention d’acheminer l’électricité de son projet éolien au Rajasthan pour produire de l’hydrogène dans la raffinerie de Mathura.

Acier JSW : JSW Steel a battu les estimations des analystes sur tous les fronts et a annoncé son bénéfice net trimestriel consolidé le plus élevé jamais enregistré de Rs 5 900 crore pour le trimestre terminé en juin.

Oui Banque : Yes Bank a annoncé vendredi un bénéfice net multiplié par quatre à Rs 207 crore pour le trimestre clos en juin 2021. La banque a déclaré qu’il s’agissait de son bénéfice net le plus élevé depuis décembre 2018.

