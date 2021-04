RIL, HDFC Bank soulève Sensex au-dessus de 550 pts, Nifty se termine au-dessus de 14 650; voici ce que les analystes pensent du commerce d’aujourd’hui

Tous les indices sectoriels Nifty ont terminé en territoire positif. L’indice Nifty PSU Bank a gagné 2,3%,

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé mardi de plus de 1%, grâce à des achats généralisés principalement dans Reliance Industries Ltd (RIL), HDFC Bank, ICICI Bank, Larsen & Toubro (L&T) et Bajaj Finance. L’ESB Sensex a bondi de 558 ou 1,15% pour s’établir à 48 944, tandis que l’indice plus large Nifty 50 a bondi de 168 points ou 1,16% pour clôturer à 14 653. Larsen & Toubro (L&T), Bajaj Finance, RIL, IndusInd Bank, State Bank of India (SBI), HDFC Bank, Bharti Airtel, entre autres, ont été les principaux bénéficiaires de l’indice. D’un autre côté, Maruti Suzuki, NTPC, Kotak Mahindra Bank, Nestlé India étaient les meilleurs retardataires de Sensex. Tous les indices sectoriels Nifty ont terminé en territoire positif. L’indice Nifty PSU Bank a gagné 2,3 pour cent, Nifty Metal a progressé de 2,7 pour cent. Alors que Nifty Financial Services a augmenté de 1%.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

L’Indice s’est refermé dans sa zone de résistance de 14500-14700. Nous sommes à un moment crucial car si nous restons au-dessus de ce patch, nous passerons rapidement à 15000-15100. Si le marché décide de tourner à ce stade, nous redescendrons pour tester à nouveau les creux précédents.

Mohit Nigam, chef, PMS et conseil, Hem Securities

Après une ouverture positive, le marché a progressé au cours de la journée, NIFTY affichant des gains de plus de 1% et s’échangeant à près de 14650, menés par les métaux et les banques, les deux négociant avec des gains supérieurs à 2%. Il y avait une plus grande action observée dans l’espace des moyennes et petites capitalisations après une longue période. Maruti Suzuki a livré des résultats inférieurs aux attentes avec un bénéfice net en baisse d’environ 10% en glissement annuel, mais les ventes de l’entreprise ont grimpé de 33,6% et il est sur une trajectoire croissante depuis plusieurs mois, indiquant un renouveau dans le secteur automobile. 14200 à la baisse reste un support crucial, un passage à 14850 ne peut être exclu après la remontée d’aujourd’hui.

Ruchit Jain (Analyste principal – Technique et produits dérivés, Angel Broking)

Les marchés se sont rapidement déplacés à la hausse par rapport à la récente bascule et ont dépassé leur 20 EMA à la clôture aujourd’hui. Aujourd’hui, nous avons même vu d’autres secteurs et l’espace midcap montrer un intérêt d’achat décent et, par conséquent, l’ampleur du marché était robuste. Maintenant, si nous rejoignons les récents hauts et bas swing de cette phase de correction, alors on voit que l’indice se négocie dans un «canal» et l’extrémité supérieure de ce modèle est à 14720 – 14750. Cela coïncide également avec la zone de l’écart. qui a été formé le 9 avril. Le vrai test pour les taureaux sera cette résistance et si le marché doit marcher plus haut vers les sommets précédents, alors il doit surpasser cela avec une autorité. D’un autre côté, toute comptabilisation de profit ou correction de cette résistance signifierait la poursuite de la phase corrective. Par conséquent, il est conseillé aux traders de surveiller le comportement de l’indice autour de cet obstacle important et de négocier en conséquence. Sur le côté inférieur, les graphiques horaires indiquent un support immédiat maintenant autour de 14530. Aujourd’hui, nous avons assisté à une bonne participation des marchés plus larges et si l’élan doit se poursuivre, alors Nifty devra briser la barrière mentionnée ci-dessus.

Ajit Mishra, vice-président – Recherche, Religare Broking Ltd

Après une ouverture lente à la suite de faibles signaux mondiaux, les marchés indiens ont connu un fort rebond lors de la séance de négociation d’aujourd’hui. L’indice Nifty a terminé avec des gains sains de 0,8% à 14 406 niveaux. Les marchés plus larges ont également connu un intérêt d’achat sain, les BSE Midcap et Smallcap ayant terminé en hausse de 0,3% et 0,6%. Sur le front sectoriel, à l’exception des produits de grande consommation et des biens de consommation durables, tous les autres indices se sont négociés en vert, les banques, les métaux et l’immobilier étant les premiers gagnants. Nous réitérons notre position prudente à court terme en raison de l’augmentation des cas de COVID-19. Les mises à jour des plans du gouvernement de l’État pour freiner la hausse des cas seraient sur le radar des investisseurs. En outre, l’annonce des bénéfices des entreprises est également susceptible d’induire une volatilité spécifique aux actions.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Des achats sains dans tous les secteurs, menés par les banques, les métaux et les produits chimiques spécialisés, sont en tête du rallye. Les actions sont en hausse en prévision de bons résultats trimestriels et de meilleures perspectives en raison d’une hausse des cours des actions et de la demande. Les moyennes et petites capitalisations surperforment l’indice de référence principal. Bien que les FII continuent d’être des vendeurs nets sur le marché intérieur, en raison de la faiblesse des marchés asiatiques avant la réunion de la FED, cela a été plus que compensé par les DII et les investisseurs de détail.

