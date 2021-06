RIL, ICICI Bank, GAIL, Crompton Greaves, SAIL, Parle, Mazagon Dock, JM Financial en bref

in

Le Nifty a formé un modèle semblable à un sommet engloutissant sur les graphiques quotidiens après avoir réalisé une formation semblable à un triple sommet au cours des trois derniers jours dans la bande 15773-15800, a déclaré un analyste.

Les contrats à terme Nifty se négociaient de 50 points ou 0,33% à 15 723,50 sur la bourse de Singapour, suggérant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 jeudi, un jour d’expiration hebdomadaire. Lors de la session précédente, le Sensex à 30 actions a clôturé à 51 941, tandis que le Nifty a terminé en baisse à 15 635, après avoir atteint un sommet historique de 15 800 en transactions intrajournalières. Le Nifty a formé un modèle semblable à un sommet engloutissant sur les graphiques quotidiens après avoir réalisé une formation semblable à un triple sommet au cours des trois derniers jours dans la bande 15773-15800. « La question de savoir si Nifty montrera une faiblesse de suivi dans les jours à venir sera surveillée de près. 15567-15680 est le groupe pour le Nifty à court terme », a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities.

Focus sur les actions

SAIL, Mazagon Dock Constructeurs : Steel Authority of India (SAIL), NHPC, Century Plyboards (Inde), Parle Industries, Cera Sanitaryware, Mazagon Dock Shipbuilders, eClerx Services, Responsive Industries, Tide Water Oil Company, National Fertilizers et Mayur Uniquoters, entre autres, annonceront janvier-mars résultats trimestriels le 10 juin.

Nouvelles connexes

DHFL, GAIL, Bata India, PNB Housing, Tata Motors, Adani Enterprises, les actions de la Bandhan Bank en bref Infosys, DHFL, Coal India, UCO Bank, PNB, Bank of India, Tata Steel, IOCL, focus sur les stocks hospitaliers L’introduction en bourse de Shyam Metalics s’ouvre le 14 juin; taille de l’offre réduite à Rs 909 crore alors que les promoteurs déchargent Rs 252 crore actions

Financière JM : JM Financial Private Equity a investi 35 crores de roupies dans la société d’aliments emballés pour le consommateur Walko Food basée à Pune pour financer les plans d’expansion de l’entreprise. Ceci marque la clôture du huitième investissement de JM Financial India Fund II. L’investissement était conforme à sa stratégie d’investissement dans des sociétés de croissance du marché intermédiaire.

Reliance Industries Ltd : Les investissements en capital-investissement dans les entreprises indiennes ont augmenté de 38% pour atteindre 62,2 milliards de dollars l’année dernière, les entrées dans les entreprises de télécommunications et de vente au détail de Reliance Industries représentant près de 40% de la valeur totale des transactions, selon un rapport mercredi.

GAIL : Le bénéfice net de GAIL a chuté de 35,4% en glissement annuel pour atteindre 6 142,8 crores de Rs sur une base consolidée au cours de l’exercice clos en mars, car l’activité de commercialisation du gaz naturel – la plus grande source de revenus de GAIL – a enregistré une perte de 435,4 crores de Rs contre un bénéfice de 2 639 crores de Rs en la période correspondante il y a un an.

Banque ICICI : Mercredi, lors d’opérations en gros sur NSE, ICICI Bank a vendu 42,23 lakh actions de Den Networks à un prix moyen de Rs 57,34 par action.

Crompton Greaves Consommateur : Le SBI Mutual Fund a acheté 1,24 crore d’actions de Crompton Greaves Consumer Electricals à un prix moyen de Rs 400,4 par action dans le cadre d’une transaction en gros sur l’ESB mercredi.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.