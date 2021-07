RIL, Info Edge, Bharti Airtel, Vodafone Idea, Mindtree, Tatva Chintan IPO, focus sur les actions bancaires

Les participants au marché réagiront d’abord aux données d’inflation IIP et CPI, qui ont été publiées après les heures de marché.

Les contrats à terme astucieux ont bondi à la hausse et se négociaient à 137,50 points, soit 0,88%, à 15 825,50 sur la bourse de Singapour. Les participants au marché réagiront d’abord aux données d’inflation IIP et CPI, qui ont été publiées après les heures de marché. De plus, les investisseurs surveilleront les résultats du premier trimestre de l’exercice 22, le développement spécifique aux actions, le rythme de la campagne de vaccination, la nouvelle variante delta de COVID, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et aux prix du pétrole brut. Les analystes techniques disent que depuis près de 27 jours, le marché se consolide dans la fourchette de négociation de 300 points, ce qui est remarquable et indique un succès ou une rupture à court terme. « Le Nifty/Sensex passerait au niveau de 15500/15450 (51600) après licenciement. Les niveaux 15700/52400 et 15780/52700, en revanche, seraient les principaux niveaux de résistance », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities.

Des actions à surveiller

Mindtree, Tata Metaliks : Des sociétés telles que Deccan Health Care, Gagan Gases, Mindtree, Tata Metaliks, Shree Ganesh Remedies, TPI India et WS Industries publieront leurs résultats trimestriels le 13 juillet.

Bord d’informations : L’introduction en bourse de Zomato s’ouvrira aux investisseurs principaux le 13 juillet. L’émission serait ouverte à la souscription publique le mercredi 14 juillet, à la fourchette de prix de 72 à 76 Rs par action. La société mère de Naukri.com, Info Edge détient une participation d’environ 18,55 pour cent dans la plate-forme de livraison de nourriture.

RIL : Reliance Industries Ltd a investi Rs 1 lkah en espèces dans 10 000 actions de Rs 10 chacune de Reliance New Energy Solar Limited, une filiale en propriété exclusive nouvellement constituée. RNELS est constituée pour entreprendre des activités liées à l’énergie solaire. RNSL n’a pas encore commencé ses activités commerciales.

Airtel, Vodafone, RIL : Reliance Jio a continué de dominer le marché des ajouts d’abonnés mobiles car il a gagné 4,7 millions d’utilisateurs en avril alors même que Vodafone Idea en difficulté a perdu 1,8 million de clients au cours de la même période, selon les dernières données TRAI. Bharti Airtel n’a ajouté que 0,51 million d’abonnés mobiles en avril.

Tatva Chintan Pharma Chem : Tatva Chintan Pharma Chem Ltd a fixé une fourchette de prix de 1 073 à 1 083 roupies par action pour son introduction en bourse de 500 crores de roupies. L’émission publique s’ouvrira le 16 juillet et se clôturera le 20 juillet. Il comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 225 crore et une offre de vente (OFS) d’une valeur de Rs 275 crore par les promoteurs et actionnaires existants.

Actions bancaires : Armées d’une ordonnance de la Cour suprême, les banques peuvent invoquer des garanties personnelles de magnats allant de Venugopal Dhoot à Kapil Wadhawan pour récupérer les prêts impayés de leurs entreprises en souffrance, ont indiqué lundi des sources. Selon une estimation, les 10 principaux garants personnels ont garanti une dette de plus de Rs 1,6 crore lakh.

