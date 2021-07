RIL, Just Dial, HDFC Bank, HCL Tech, GR Infra, Clean Science and Technology, Bharti Airtel en bref

Sur une base hebdomadaire, Nifty de NSE a clôturé à un niveau record, malgré une consolidation dans la fourchette 15550-15950 pour la sixième semaine consécutive.

Les contrats à terme Nifty ont chuté de 220 points ou 1,38% à 15 716,50 sur la bourse de Singapour, indiquant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 lundi. Sur une base hebdomadaire, Nifty de NSE a clôturé à un niveau record, malgré une consolidation dans la fourchette 15550-15950 pour la sixième semaine consécutive. Les pairs asiatiques ont été vus se négocier dans une mer profonde de rouge au début des échanges lundi, tandis que les indices boursiers américains ont baissé dans les échanges du jour au lendemain vendredi. « Le Nifty a la possibilité d’avancer vers 16100 sans trop d’efforts. Cependant, pour cela, le soutien des banques et du secteur FMCG sera essentiel. La stratégie devrait être d’acheter si Nifty corrige à 15900/15850 sans atteindre les niveaux de 16100. Les traders devraient garder un stop loss final à 15750 pour le même. Du côté supérieur, 16000, 16100 et 16150 seraient des niveaux de résistance. Il est conseillé de réduire les positions longues entre les niveaux 16050/16150 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Equity Technical Research, Kotak Securities Ltd.

Des actions à surveiller

Reliance Industries Ltd, composez simplement : La branche de vente au détail de RIL, Reliance Retail Ventures Ltd (RRVL) a annoncé vendredi qu’elle acquerrait 40,95 % du capital de Just Dial pour 3 497 crores de roupies, renforçant ainsi son jeu numérique sur le marché du commerce en ligne en croissance rapide en Inde.

Nouvelles connexes

Infosys, Titan, Wipro, L&T, ITC, Marico, LTTS, Tata Steel, Aditya Birla Money en bref Infosys, IPO Zomato, Vodafone Idea, Dodla Dairy, Barbeque-Nation, Mindtree, actions NTPC à surveiller RIL, Info Edge, Bharti Airtel, Vodafone Idea, Mindtree, Tatva Chintan IPO, focus sur les actions bancaires

Banque HDFC : Au milieu des perturbations dues à Covid-19, le plus grand prêteur privé HDFC Bank a affiché samedi un bénéfice net inférieur aux estimations de Rs 7 730 crore au cours du trimestre de juin alors que la qualité des actifs de la banque s’est détériorée. Le bénéfice net de la banque a enregistré une croissance de 16,1% en glissement annuel.

GR Infra, Sciences et technologies propres : GR Infraprojects et Clean Science and Technology Ltd feront leurs débuts sur les marchés boursiers lundi. L’introduction en bourse de GR Infraprojects de Rs 936 crore a été souscrite 102,58 fois. Alors que l’offre publique initiale de Clean SCience and Technology a été souscrite 93,41 fois.

HCL Tech, ACC : Des sociétés cotées à l’ESB telles que HCL Technologies, HDFC Life Insurance Company, ACC, Indian Bank, Mastek, Alok Industries, GTPL Hathway, Nippon Life India Asset Management, Ponni Sugars (Erode), PSP Projects, Supreme Petrochem et Swaraj Engines, annoncer les résultats du trimestre d’avril à juin le 19 juillet.

Bharti Airtel : Bharti Airtel et le fabricant de matériel de communication Cisco ont annoncé vendredi le lancement de solutions de connectivité pour les entreprises basées sur la technologie de réseau étendu définie par logiciel de Cisco.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.