RIL, Just Dial, IOCL, BPCL, HPCL, Vodafone Idea, Adani Green, PNB, Coal India en bref

BSE Sensex, Nifty 50 sont susceptibles d’atteindre de nouveaux records au cours de la séance d’aujourd’hui. Image : .

Les contrats à terme Nifty sont devenus positifs et s’échangeaient de 26,50 points à 17 286 sur la bourse de Singapour, indiquant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50. Les indices de référence devraient atteindre de nouveaux records au cours de la séance d’aujourd’hui. Les investisseurs réagiraient aux données PMI des services pour le mois d’août, qui doivent être annoncées aujourd’hui. “Le rallye intraday de jeudi indique une nouvelle tendance à la hausse par rapport aux niveaux actuels, mais le marché a formé une formation à double sommet. Pour les traders qui suivent la tendance, 17150 serait le niveau de support clé, et au-dessus du même niveau, la structure de tendance haussière pourrait se poursuivre jusqu’aux niveaux 17300-17350. D’un autre côté, si le Nifty glisse en dessous de 17150, cela peut déclencher une correction intrajournalière rapide jusqu’aux niveaux 17100-17075 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Des actions à surveiller

RIL, il suffit de composer : Jeudi, Reliance Retail, dirigé par Mukesh Ambani, a déclaré avoir acquis le contrôle exclusif de la société de recherche et de découverte Just Dial, âgée de 25 ans. La filiale de la société, Reliance Retail Ventures Ltd, avait annoncé en juillet un accord pour acheter une participation majoritaire dans Just Dial pour 3 497 crores de roupies.

IOCL, BPCL, HPCL : Les sociétés de commercialisation de pétrole Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation et Hindustan Petroleum Corporation ont reçu le mandat de mettre en place environ 12 usines de fabrication d’éthanol dans le cadre d’une feuille de route pour atteindre l’objectif de mélange de 20 % d’éthanol d’ici 2025.

Idée Vodafone : Des responsables du Département des télécommunications (DoT) auraient tenu des réunions régulières avec les cadres supérieurs de Vodafone Idea au cours des derniers jours, alors que le gouvernement tente d’élaborer un plan de relance pour le secteur des télécommunications en difficulté financière, dont le bénéficiaire immédiat serait la compagnie de téléphone en difficulté.

Charbon de l’Inde : Coal India (CIL) a donné la priorité à l’approvisionnement des centrales électriques qui ont des stocks pour durer de zéro à six jours, offrant du charbon « tel quel » via le mode rail-route à partir de sources où des stocks élevés sont disponibles. La société a identifié 23 mines de ce type transportant 40,3 millions de tonnes (MT) de stock au 16 août.

Énergie verte d’Adani : AGEL a levé 750 millions de dollars via sa première émission senior ListCo sous le format 144A/Reg S. Le format permet aux émetteurs d’élargir leur base d’investisseurs et d’accéder à de grands investisseurs institutionnels américains hautement capitalisés sur le marché du placement privé.

PNB : Jeudi, la Punjab National Bank a exhorté un tribunal à annuler le plan de sauvetage de Jet Airways, une entreprise disparue, chargée de dettes, alléguant des irrégularités, une décision qui risque de retarder tout retour de la compagnie aérienne immobilisée il y a deux ans.

Laboratoire du Dr Reddy, Natco Pharma : Les Laboratoires du Dr Reddy et Natco Pharma ont lancé des capsules génériques utilisées dans le traitement des patients atteints de myélome multiple et du syndrome myélodysplasique sur le marché canadien.

Larsen & Toubro: Goodluck India a reçu une lettre d’intention pour une commande d’une valeur de Rs 198,76 crore par L&T Ltd pour le projet de train à grande vitesse.

