RIL, Kotak Bank, TCS, Maruti Suzuki, Yes Bank, SBI Life, IndusInd Bank, automobiles, actions du groupe Adani en bref

Cette semaine, les investisseurs suivraient attentivement les résultats des élections d’État et les données de ventes mensuelles de l’automobile, ce qui maintiendrait le marché à la pointe.

Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 203 points ou 1,39% de moins à 14,457,20 sur la Bourse de Singapour, suggérant une faible ouverture pour BSE Sensex et Nifty 50 le premier jour de la semaine. Lors de la session précédente, l’indice Sensex à 30 actions s’est terminé à 48 782, tandis que l’indice plus large Nifty 50 s’est établi à 14 631. Les analystes s’attendent à ce que les marchés restent limités dans la fourchette, car la crainte de l’augmentation continue du nombre de cas de covid et des verrouillages prolongés dans divers États pourrait plafonner la hausse. «Nous nous attendons à ce que Nifty négocie dans une fourchette de 14200 à 15000 zones», a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail, Motilal Oswal Financial Services Ltd. le marché à la limite, tandis que sur le front mondial, les données macro-économiques clés telles que les données américaines sur les fermes non payantes, les données PMI américaines et la politique monétaire de la BoE seraient surveillées, a ajouté Khemka.

Les stocks en bref aujourd’hui 3 mai 2021

RIL: Reliance Industries Ltd, dirigée par Mukesh Ambani, a publié vendredi un bénéfice net en hausse de 108,36% en glissement annuel à Rs 13 277 crore au trimestre janvier-mars de l’exercice 21. Selon la société, le bénéfice de Rs 13 227 crore était attribuable aux propriétaires de la société, tandis que le bénéfice total de Rs 14 995 crore au quatrième trimestre a augmenté de 129,1% sur un an.

Banque Kotak Mahindra, IDBI Bank: Au total, 21 sociétés cotées sur l’ESB, dont Apollo Tricoat, Godrej Properties, IDBI Bank, Kotak Mahindra Bank, SBI Life Insurance, L&T Technology Services, Tata Chemicals et Varun Beverages, annonceront leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 3 mai.

Oui Banque: Yes Bank a annoncé vendredi une perte nette de Rs 3 787,75 crore pour le trimestre de mars de l’exercice 21, contre un bénéfice de Rs 2 629 crore il y a un an, qui avait résulté de la dépréciation de ses obligations de niveau I supplémentaires. En effet, la banque avait enregistré une perte nette de 3668 crore de Rs au T4FY20, qui s’est creusée au T4FY21 en raison d’une baisse de 22,5% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) du revenu net d’intérêts (NII) et d’une hausse de 7,6% des provisions.

Banque IndusInd: L’IndusInd Bank a annoncé vendredi un bond de 190% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) de son bénéfice net à Rs 876 crore pour le trimestre terminé en mars 2021 en raison de revenus d’intérêts solides et d’un provisionnement réduit. Les provisions ont diminué de 24% en glissement annuel à Rs 1 866 crore.

TCS: Tata Consultancy Services a déclaré vendredi que Samir Seksaria prendra la relève en tant que directeur financier de la société le 1er mai. Il remplace V Ramakrishnan, qui a pris sa retraite des services de la société à compter de vendredi.

Systèmes persistants: Persistent Systems a rapporté une croissance de 64,35% d’une année sur l’autre du bénéfice après impôts à Rs 137 crore pour le trimestre de mars, avec une croissance de 20,2% des revenus à Rs 1 113,36 crore. Le chiffre d’affaires en dollars a augmenté de 20,3% à 152,82 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice 21, la société affichant une croissance dans tous les secteurs verticaux.

Maruti Suzuki, Bajaj-Auto: Les actions automobiles resteront au centre des préoccupations car les investisseurs réagiront aux chiffres des ventes d’automobiles pour le mois d’avril qui afflueront à partir d’aujourd’hui.

Actions du groupe Adani: Le groupe Adani a annoncé vendredi qu’il ouvrirait un établissement de soins de soutien pour les patients positifs à Covid-19. Le conglomérat multinational basé à Ahmedabad a déclaré que l’école Adani Vidya Mandir située à Ahmedabad et gérée par la Fondation Adani serait convertie en centre de soins de soutien pour les patients atteints de coronavirus.

