RIL, Mahindra, Wipro parmi plus de 100 entreprises engagées à rendre compte des mesures du capitalisme des parties prenantes : WEF

Le WEF a déclaré que le soutien international pour l’initiative de mesure du capitalisme des parties prenantes augmente

Plus de 100 entreprises dans le monde, dont Reliance Industries, Mahindra Group et Wipro en Inde, se sont engagées à inclure Stakeholder Capitalism Metrics dans leurs rapports annuels ou de développement durable, a déclaré mardi le Forum économique mondial.

Parmi ceux-ci, plus de 50 ont déjà commencé à inclure Stakeholder Capitalism Metrics, une initiative du WEF basé à Genève, dans leurs rapports financiers et réglementaires traditionnels. Il s’agit notamment de PayPal, PwC, Petronas, S&P, Salesforce, Total et Yara International.

L’initiative « Partnership Capitalism metrics » du WEF, qui se décrit comme une organisation internationale de coopération public-privé, cherche à améliorer la façon dont les entreprises mesurent et démontrent leur performance par rapport aux indicateurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et à permettre des contributions à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

Le double objectif du projet est d’accélérer la convergence entre les principaux normalisateurs ESG privés et d’apporter une plus grande comparabilité et cohérence dans le reporting des informations ESG. Lors de son sommet sur l’impact du développement durable en cours, le WEF a déclaré que le soutien international à l’initiative de mesures du capitalisme des parties prenantes augmente avec plus de 50 entreprises ayant commencé à déclarer ces mesures dans leurs déclarations 2020-2021, tandis que plus de 100 ont manifesté leur soutien à cette initiative afin loin.

Le sommet rassemble des dirigeants mondiaux du monde des affaires, des gouvernements et de la société civile sous le thème « Façonner une reprise équitable, inclusive et durable ». Ceux qui se sont engagés à ce type de déclaration incluent Accenture, Allianz, Bank of America, Dell, Deloitte, EY, HEINEKEN, IBM, Mahindra Group, Mastercard, Nasdaq, Nestlé, Reliance Industries, UBS, Unilever et Wipro.

Tirées des normes existantes, les mesures du capitalisme des parties prenantes fournissent un ensemble de mesures pouvant être communiquées par toutes les entreprises, quel que soit le secteur ou la région, a déclaré le WEF. Les métriques offrent également une comparabilité, ce qui est particulièrement important pour éclairer les efforts en cours visant à créer un ensemble de normes communes systémiques et acceptées à l’échelle mondiale pour les rapports sur la performance en matière de développement durable.

« Nous sommes ravis de voir autant d’entreprises se joindre à cet effort et, plus encore, ravis de voir que beaucoup mettent déjà en œuvre les mesures dans leurs rapports », a déclaré Olivier Schwab, directeur général du WEF. « C’est la première fois que nous voyons publiquement cette ampleur de données provenant d’entreprises mondiales de tous les secteurs sur les facteurs ESG. Les mesures du capitalisme des parties prenantes démontrent déjà qu’un reporting ESG cohérent et comparable peut aider à articuler aux parties prenantes la contribution collective des engagements ESG », a ajouté Schwab.

Une première analyse des rapports intégrant déjà les mesures du capitalisme des parties prenantes dans les rapports grand public montre qu’il est désormais plus facile de mesurer de manière cohérente les progrès des entreprises individuelles par rapport aux domaines ESG critiques, ainsi que l’impact collectif des entreprises engagées à déclarer les mesures du capitalisme des parties prenantes.

Une première analyse des 45 premiers rapports d’entreprises montre comment les entreprises développent leurs compétences pour l’avenir, avec plus de 1 500 milliards de dollars investis dans la formation. Ils indiquent également que les entreprises innovent pour de meilleurs produits et services, avec plus de 20 000 milliards de dollars dépensés en R&D et 23 000 milliards de dollars en investissements d’innovation cumulatifs sur plusieurs années. Ils contribuent également à leurs communautés et à leur vitalité sociale avec près de 140 000 milliards de dollars d’impôts.

Le WEF a déclaré que les entreprises ont également été confrontées à des problèmes de reporting sur les mesures du capitalisme des parties prenantes. Il s’agit notamment de l’accessibilité des données, des défis juridictionnels et des capacités de traitement des données.

Malgré ces défis, le soutien des entreprises au reporting ESG et à l’initiative Stakeholder Capitalism Metrics continue de croître et le Forum continuera d’inviter tous ses partenaires à se joindre à cette initiative, a-t-il ajouté.

