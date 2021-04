RIL O2C réchauffe-t-il son introduction en bourse? Le spin-off de l’entreprise ouvre la voie à la vente des parts, le cours de l’action RIL pourrait grimper de 25%

Bernstein reste optimiste sur le titre RIL avec une note «Surperformance». (Image: REUTERS)

Le plan de Mukesh Ambani de réorganiser l’activité pétrole-chimie de RIL pourrait ouvrir la voie à l’introduction en bourse de l’unité commerciale, ainsi qu’à une éventuelle vente de 20% des parts à Saudi Aramco, à mesure que le marché s’améliore, a déclaré le cabinet de courtage et de recherche mondial Bernstein dans un récent rapport. . RIL a déjà déposé une demande d’approbation du plan de réorganisation auprès de la NCLT. Une décision est attendue d’ici la fin du mois de septembre de cette année. «La scission contribuera à faciliter la croissance autofinancée et l’alignement avec les investisseurs stratégiques potentiels dans les activités d’O2C. Nous pensons que la séparation est également un pas vers une introduction en bourse potentielle qui débloquera davantage de valeur pour les actionnaires de RIL », indique le rapport.

Cession de la participation de Saudi Aramco

RIL est en pourparlers avec Saudi Aramco depuis un certain temps maintenant et même si l’activité O2C a été touchée au milieu de la pandémie, Bernstein a déclaré que le marché chimique était suffisamment attractif pour justifier Aramco de prendre une participation. Reliance et Saudi Aramco ont signé un accord en 2019 qui aurait vu Aramco acheter une participation de 20% dans l’entreprise pour 15 milliards de dollars pour une valeur brute de 75 milliards de dollars.

« Nous restons optimistes sur le fait qu’un accord sera conclu avec Aramco, mais à une valorisation inférieure que nous estimons à 67 milliards de dollars bruts », a déclaré Bernstein. Ils ont ajouté que l’accord donnerait à Aramco un accès direct au marché des produits pétroliers raffinés à la croissance la plus rapide au cours des 20 prochaines années, tandis que pour Reliance, l’accord prévoit un financement pour l’expansion tout en offrant la possibilité d’étendre la capacité en aval avec un partenaire expérimenté.

Introduction en bourse?

La société de courtage a ajouté qu’une introduction en bourse pourrait être envisagée au fur et à mesure que les conditions du marché s’amélioreraient. Il discute également de la possibilité d’une introduction en bourse de Jio Platforms ainsi que de la branche de vente au détail de RIL. Alors que Jio Platforms est détenue à 67% par Reliance, d’autres investisseurs clés tels que Facebook et Google, ainsi que des entreprises de PE constituent la part restante. D’autre part, Reliance Retail a des entreprises de PE qui détiennent 10% de l’entreprise.

25% à la hausse

Bernstein reste optimiste sur le titre RIL avec une note «Surperformance». Le courtage a un prix cible de Rs 2 470 par action sur RIL qui se négocie actuellement à 1 970 pièce, ce qui correspond à une hausse de 25% par rapport aux niveaux actuels. «Notre objectif de prix de 2 470 roupies par action donne un avantage significatif à ce que nous pensons être un composé de qualité à long terme en Inde», indique le rapport.

