RIL, Punjab National Bank, Bharat Forge, M&M, Britannia, Bank of India, focus sur les actions sensibles aux taux

Nifty est placé à des sommets de tous les temps, il n’y a aucune indication d’un modèle d’inversion se déroulant aux sommets oscillants, a déclaré un analyste. Image : .

Les contrats à terme astucieux se négociaient à 21,80 points, soit 0,14%, à 15 693,20 sur la bourse de Singapour. Vendredi, BSE Sensex et Nifty 50 devraient démarrer sur une note prudente. Lors de la séance précédente, les indices de référence se sont établis à des niveaux records. Sensex a terminé à 52 232, tandis que l’indice plus large Nifty 50 à 15 690. Aujourd’hui, tous les regards seraient tournés vers l’issue de la politique monétaire de la RBI. Les graphiques techniques suggèrent que la tendance à court terme de Nifty continue d’être positive. “Nifty est placé à des sommets de tous les temps, il n’y a aucune indication d’un modèle d’inversion se déroulant aux sommets du swing. Les prochains niveaux haussiers à surveiller autour de 15800-15900 niveaux au cours des prochaines sessions. Le support immédiat est placé à 15575 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Les actions à l’honneur

PNB, Banque de l’Inde : Un total de 34 sociétés cotées à l’ESB, dont Punjab National Bank, Bank of India, Bharat Forge, MOIL, Balkrishna Paper Mills, Jubilant Pharmova, NIIT, Paisalo Digital, Pennar Industries, Simbhaoli Sugars et Varroc Engineering, devraient annoncer en janvier- Résultats du trimestre de mars.

Reliance Industries Ltd : L’activité commerce numérique et partenariats marchands de RIL a représenté environ 10 % du chiffre d’affaires du segment retail au cours de l’exercice 2020-2021. Reliance Industries Ltd a dépensé 1 140 crores de roupies au cours de l’exercice se terminant en mars 2021 pour des initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE), notamment le soutien à Covid-19, la transformation rurale, l’éducation, la santé, les sports et la réponse aux catastrophes.

Mahindra & Mahindra : Le ministère de la Défense a signé un contrat avec Mahindra Telephonics Integrated Systems pour l’achat de 11 radars de surveillance d’aéroport avec radar de surveillance secondaire monopulse pour la marine indienne et les garde-côtes indiens. L’approvisionnement, au coût de 323,47 crores de roupies, sera effectué dans la catégorie « acheter et fabriquer ».

Britannia Industries : La major FMCG Britannia Industries a déclaré que son conseil d’administration avait approuvé une proposition visant à augmenter le crore de Rs 698,51 en émettant des débentures bonus aux actionnaires éligibles. Il est proposé que les débentures gratuites soient cotées à la BSE et à la National Stock Exchange of India (NSE).

Exportations de logiciels Nucleus : Les revenus de Nucleus Software Exports se sont élevés à Rs 490,99 crore pour l’exercice clos le 31 mars 2021, contre Rs 507,95 crore en 2019-2020 sur une base autonome. Sur une base consolidée, les revenus se sont élevés à Rs 553,09 crore pour l’exercice clos le 31 mars 2021, contre Rs 558,06 crore en 2019-2020.

