RIL, SBI partage un portefeuille long-only en Inde ; Chris Wood veut acheter ces 16 actions à grande, moyenne et petite capitalisation

Le stratège en actions mondiales Chris Wood a lancé un portefeuille long-only dédié à l’Inde de 16 actions, y compris des scripts de renom tels que Reliance Industries Ltd, HDFC, SBI et autres. Christopher Wood, responsable mondial de la stratégie actions de Jefferies, mise sur le potentiel de demande future de l’Inde et sur la résilience des marchés boursiers nationaux. L’as stratège du marché a surpondéré l’Inde dans son portefeuille Asie hors Japon depuis le début de l’année ; il a maintenu sa position pendant la sévère deuxième vague de Covid-19.

Dans sa newsletter hebdomadaire GREED & Fear, Chris Wood a souligné que l’Inde a toujours eu une représentation significative dans son portefeuille long-only Asie ex-Japon. Ce portefeuille a été lancé il y a près de 19 ans, mais pour une raison quelconque, un portefeuille dédié à l’Inde n’a pas été créé. « Cela va maintenant changer principalement parce que la cupidité et la peur aimeraient ajouter plus d’actions indiennes, ce qui n’est pas possible dans le portefeuille régional uniquement à long terme, car l’idée est que ces portefeuilles uniquement à long terme, dont aucun ne peut détenir de liquidités, devraient être raisonnablement concentrés. ,” il a dit.

Bien que Chris Wood admette qu’avec Sensex proche du sommet historique, ce n’est certainement pas le moment idéal pour démarrer un portefeuille indien, il reste convaincu du marché boursier indien. Parmi les principaux paris de son nouveau portefeuille se trouve l’espace immobilier avec 17% de poids. « GREED & fear reste convaincu que l’Inde est au début d’un nouveau cycle du logement après un ralentissement de sept ans, après la mère de toutes les consolidations dans le secteur des développeurs, c’est pourquoi il y aura une pondération de 17% dans le secteur immobilier, ” il ajouta.

Portefeuille long-only en Inde, par Chris Wood : liste complète des actions avec pondération

Reliance Industries Ltd (RIL) – 10 % du poids

Oil & Natural Gas Corp (ONGC) – 10 % du poids

ICICI Lombard General Insurance – 8% de poids

Banque ICICI – 7% de poids

HDFC – 7% poids

Bajaj Finance – 7% de poids

Assurance vie prudentielle ICICI – pondération de 7 %

Maruti Suzuki Inde – 5% poids

Jubilant FoodWorks – 5 % en poids

State Bank of India – 4% de poids

DLF Limited – 4% de poids

Acier Tata – 4% poids

Propriétés de Godrej – 8% de poids

Moteur TVS – 5 % de poids

Container Corp of India – 4% poids

Century Textiles – 5 % de poids

La Chine et le Japon sont d’autres marchés asiatiques dotés de portefeuilles long-only dédiés. Contrairement au portefeuille Asie, le portefeuille Inde nouvellement conçu aura 16 actions au lieu de 21. Depuis sa création, le portefeuille Asie est en hausse de 3,266% par rapport à une augmentation de 746% de l’indice MSCI AC Asia ex-Japan. Le portefeuille a attribué 12% de pondération à l’Inde contre 9,8% dans l’indice MSCI. « Le portefeuille est désormais investi à 31 % en Inde et à 27 % en Chine, avec 25 % supplémentaires alloués à la technologie taïwanaise et coréenne. Le portefeuille continue d’être principalement axé sur l’histoire de la demande intérieure en Asie », a déclaré Chris Wood.

