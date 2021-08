RIL, SBI, Titan, Vodafone Idea, Adani Green, Devyani, Windlas, Exxaro, Krsnaa IPO, actions Cipla en bref

in

Les analystes techniques disent que Nifty, selon les graphiques à long terme, est fortement en hausse et qu’une forte cassure à la hausse selon le graphique de la période hebdomadaire est visible. Image : .

Les contrats à terme Nifty se négociaient de 22 points ou 0,14% à 16 282,50 à la bourse de Singapour, suggérant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 jeudi. Les marchés peuvent rester volatils aujourd’hui en raison de l’expiration hebdomadaire des F&O. Lors de la session précédente, les indices de référence ont décroché de nouveaux records. Les analystes techniques disent que Nifty, selon les graphiques à long terme, est fortement en hausse et qu’une forte cassure à la hausse selon le graphique de la période hebdomadaire est visible. Par conséquent, toute réservation de profit à partir des sommets pourrait être une opportunité d’achat en cas de creux. “Après avoir fortement augmenté au cours des deux dernières sessions et une faible largeur du marché est susceptible de tirer le marché dans la réservation de bénéfices par rapport aux sommets des 1-2 prochaines sessions. Toute baisse jusqu’à 16K sera une opportunité d’achat sur baisse. Notre cible haussière initiale de 16300 a presque été atteinte (elle a atteint un sommet de 16290 mercredi). Les prochains niveaux haussiers à surveiller autour de 16 500 au cours de la semaine prochaine », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

Transmission Adani, Cipla : Plus de 100 sociétés Sociétés cotées à l’ESB telles que Adani Transmission, Cipla, GAIL (Inde), Gujarat Gas, Honeywell Automation, Adani Power, REC, Aditya Capital, Ipca Labs, Tata Chemicals, KIOCL, Escorts, Thermax, Quess Corp, Indiabulls Housing Finance, Birla Corp et Narayana Hrudayalaya, annonceront aujourd’hui leurs résultats trimestriels.

RIL : Reliance Industries Limited double sa capacité de recyclage du PET en mettant en place une usine de fabrication de fibres discontinues de polyester (PSF) recyclées dans l’Andhra Pradesh. En vertu de cela, Srichakra Ecotex India Pvt. Ltd. construira et exploitera exclusivement pour RIL la nouvelle ligne de lavage en PSF recyclé – Recron GreenGold et PET en flocons dans l’Andhra Pradesh

Compagnie Titan : La société du groupe Tata préférée de Rakesh Jhunjhunwala a déclaré un bénéfice consolidé de Rs 18 crore au cours du trimestre avril-juin de FY22. La société avait signalé une perte nette de Rs 297 crore au cours de la période correspondante de l’exercice précédent.

Idée Vodafone : KM Birla a démissionné de son poste de président non exécutif de Vodafone Idea, en difficulté financière, a annoncé mercredi la société dans un dossier réglementaire. « Le conseil d’administration de Vodafone Idea, lors de sa réunion tenue aujourd’hui (mercredi), a accepté la demande de Kumar Mangalam Birla de démissionner de ses fonctions d’administrateur non exécutif et de président non exécutif du conseil d’administration à compter de la fermeture des heures de bureau le 4 août 2021 », indique le dossier.

SBI : Le bénéfice net autonome de la State Bank of India a augmenté de 55% en glissement annuel pour atteindre 6 504 crores de roupies au premier trimestre de l’exercice 22 grâce à une hausse de 48% des revenus autres que d’intérêts. Cependant, la banque a signalé une détérioration de la qualité des actifs dans tous les segments du crédit de détail, les recouvrements ayant été touchés par la deuxième vague de Covid-19.

Énergie verte d’Adani : AGEL, la branche énergie renouvelable du groupe Adani, a affiché un bénéfice de Rs 190 crore au premier trimestre de l’exercice 22 sur une base consolidée, contre une perte de Rs 4 crore enregistrée par la société au trimestre correspondant de l’exercice 21.

HPCL : Hindustan Petroleum Corporation a déclaré un bénéfice net de 1 795 crores de roupies sur une base autonome pour le trimestre clos le 30 juin, soit 36,2% de moins que le bénéfice affiché au même trimestre il y a un an.

Devyani, Windlas, Krsnaa, Exxaro Tiles IPO : Les quatre introductions en bourse en cours — Devyani International, Windlas Biotech, Krsnaa Diagnostics et Exxaro Tiles — ont été entièrement souscrites le premier jour du processus d’appel d’offres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.