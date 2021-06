RIL, Shyam Metalics, Sona BLW, Infosys, Jaypee Infratech, ONGC, PNB, Piramal Enterprises en bref

Les analystes s’attendent à une forte volatilité sur les marchés nationaux en raison de l’expiration mensuelle prévue des contrats du mois de juin et de l’AGA du RIL.

Les contrats à terme Nifty se négociaient de 19,50 points ou 0,12% à 15 715 sur la bourse de Singapour, suggérant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 jeudi, un jour d’expiration hebdomadaire des contrats à terme et des options (F&O). Lors de la session précédente, Sensex a terminé dans le rouge à 52 306 tandis que le NSE Nifty à 50 actions s’est établi à 15 686. Aujourd’hui, le principal déclencheur pour les marchés est l’assemblée générale annuelle de Reliance Industries Ltd (RIL). Les analystes s’attendent à une forte volatilité sur les marchés intérieurs en raison de l’expiration mensuelle prévue des contrats du mois de juin et de l’AGA du RIL. « Nous assistons actuellement à une correction temporelle sur le marché et elle devrait se terminer bientôt. Nous réitérons notre conseil de continuer avec l’approche « acheter à la baisse » jusqu’à ce que nous voyions un signe d’épuisement ou d’inversion de tendance », a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking Ltd.

Focus sur les actions

Reliance Industries Ltd : Jeudi, RIL tiendra sa 44e AGA virtuellement à 14 heures via la vidéoconférence (VC) / d’autres moyens audiovisuels (OAVM). Le conglomérat pétrolier-télécom dirigé par Mukesh Ambani a déclaré qu’il enverrait son rapport annuel FY21, l’avis de l’AGA et les états financiers audités autonomes et consolidés pour FY21, ainsi que le rapport du Conseil, le rapport des auditeurs et d’autres documents en mode électronique à les membres de la société. Le cours de l’action RIL devrait connaître un mouvement important. L’année dernière, le jour de l’AGA, l’action RIL a chuté de 3,71 % alors qu’en 2019, elle a grimpé de 9,72 %.

Nouvelles connexes

RIL, Bharti Airtel, TCS, Wipro, SBI, PNB Housing, Bharat Electronics, Jaypee Infratech en bref

Jaypee Infratech : Le groupe Suraksha, basé à Mumbai, a reçu mercredi l’approbation du comité des créanciers (CoC) pour reprendre la société immobilière en faillite Jaypee Infratech (JIL), avec plus de 98% des voix en faveur de son plan de résolution. L’autre concurrent, la société d’État NBCC, a perdu la course par 0,12 % des voix.

Banque nationale du Pendjab : La Direction de l’exécution (ED) a déclaré mercredi qu’elle avait transféré aux banques du secteur public et au gouvernement central des actifs d’une valeur de 9 371 crores appartenant aux délinquants économiques fugitifs Vijay Mallya, Nirav Modi et Mehul Choksi. Pendant ce temps, Nirav Modi a perdu la première étape de son appel d’extradition devant la Haute Cour de Londres, un peu plus de deux mois après que son extradition vers l’Inde a été ordonnée par le ministre de l’Intérieur britannique Priti Patel dans l’affaire d’escroquerie PNB.

Entreprises pyramidales : Piramal Enterprises a annoncé mercredi que sa filiale, Piramal Pharma, avait finalisé l’acquisition de Hemmo Pharmaceuticals. “Piramal Pharma Ltd a finalisé l’acquisition de Hemmo”, a déclaré Piramal Enterprises dans un dossier réglementaire.

Shyam Metalics, Sona BLW : Shyam Metalics and Energy et Sona BLW Precision Forgings (Sona Comstar) feront leurs débuts en bourse le 24 juin. Les analystes s’attendent à ce que Shyam Metalics ouvre ses portes avec de solides gains de cotation alors que son introduction en bourse a suscité une forte réaction des investisseurs. Alors que Sona Comstar peut voir des gains modérés par rapport au prix de l’introduction en bourse.

Infosys : Le plan de rachat de Rs 9 200 crore d’Infosys devrait commencer à partir du 25 juin 2021. Le baromètre informatique a proposé de racheter des actions à un prix maximum de Rs 1750 pièce. L’approbation du conseil d’administration pour le rachat a été accordée le 14 avril 2021 et l’assentiment des actionnaires a été reçu le 19 juin 2021, lors de la 40e assemblée générale annuelle de la société.

ONGC, MIDHANI : Sociétés cotées à l’ESB telles que Oil and Natural Gas Corporation, Ashok Leyland, Mishra Dhatu Nigam, PTC India, Nirlon, West Coast Paper Mills, Bodal Chemicals, Everest Kanto Cylinders, Take Solutions, Nath Bio-Genes (Inde) et Arman Financial Services , entre autres, devraient annoncer leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 24 juin.

