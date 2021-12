RIL, Tata, les conglomérats qui ont acquis des start-ups ont triplé les rendements pour les actionnaires ; d’autres ont pataugé au milieu de la pandémie

Des conglomérats tels que le groupe Tata, Reliance Industries, Amazon et d’autres, qui ont acquis des start-ups new-age ou technologiques, ont généré 3 fois le rendement total des actionnaires. Ces grandes entreprises ont refaçonné leurs portefeuilles par le biais de fusions-acquisitions et de cessions.

Les grands conglomérats hérités de l’Inde qui ont travaillé pour remodeler leurs entreprises pendant la pandémie en acquérant des startups technologiques du nouvel âge se sont non seulement maintenus à flot, mais ont prospéré. Les plus grandes maisons d’affaires du pays, dont Reliance Industries, Tata Group et Mahindra & Mahindra, ont triplé le rendement des actionnaires au cours des deux dernières années, selon une étude de Bain & Company. « Les conglomérats qui ont remodelé leurs portefeuilles à l’aide de fusions et acquisitions et de cessions ont généré un rendement total pour l’actionnaire (TSR) 3 fois supérieur à ceux qui n’ont pas réussi à gérer activement leurs portefeuilles », Vikram Chandrashekhar, associé (Pratique de la santé et fusions et acquisitions), Bain & Company India, et l’auteur du rapport, a déclaré à Financial Express Online.

Alors que la pandémie en cours a accéléré les perturbations, les entreprises de tous les secteurs réagissent en transformant leurs activités par le biais de fusions et acquisitions (M&A) et de cessions afin de rester pertinentes et à flot. Cette tendance, en particulier, a vu une plus grande inclinaison vers les grands conglomérats acquérant des entreprises ou des start-ups de la nouvelle génération ou axées sur la technologie. « Plusieurs conglomérats indiens prennent note et réorganisent leurs portefeuilles par le biais de fusions et acquisitions, pariant sur les pools de bénéfices du futur tels que le numérique, les énergies renouvelables, les véhicules électriques, les consommateurs et les fintech », a déclaré Vikram Chandrashekhar.

Reliance Industries a développé de manière agressive des entreprises émergentes par le biais de fusions et acquisitions, avec de récentes acquisitions dans le commerce de détail, le numérique et les énergies renouvelables, notamment Fynd, Saavn, Embibe, EdCast, REC Solar, entre autres. Le groupe Tata remodèle activement son portefeuille et a conclu plus de 20 transactions au cours des deux dernières années, y compris plusieurs acquisitions (BigBasket, 1 mg) pour créer sa super application. Le groupe Mahindra a restructuré son portefeuille et s’est retiré des activités déficitaires, avec de multiples cessions, y compris une cession potentielle de sa participation dans SsangYong.

Amazon recherche également activement des start-ups en Inde pour des acquisitions et des investissements. Plus tôt en mars, Amazon avait fait son premier investissement dans MyGlamm. Amazon compte également des investissements dans la société d’assurances BankBazaar, la start-up de services à domicile HouseJoy, entre autres.

Parmi les principales start-ups acquises cette année en Inde figurent BigBasket, Great Learning, PlaySimple, Simplilearn, SunSource Energy et 1mg. Les start-ups d’aujourd’hui provoquent des perturbations dans tous les secteurs – de la finance à la vente au détail en passant par la technologie – avec les deux tiers des licornes indiennes ajoutées en 2020 et 2021 seulement. Armées du capital et de la bonne technologie, ces start-ups sont le meilleur pari pour les entreprises traditionnelles établies.

Afin de rester pertinents à une époque de changements et de perturbations rapides, les conglomérats pénètrent de nouveaux marchés, de nouvelles industries et zones géographiques, explorent de nouveaux segments de clientèle et modifient les prix et les emballages. Et la meilleure façon d’y parvenir est d’acquérir des start-ups en évolution rapide et perturbatrices, les défis pour les mêmes sont nombreux, mais si elles sont exécutées efficacement, elles peuvent s’avérer être la meilleure stratégie de croissance pour elles.

Le rapport publié par Bain & Company intitulé « India M&A : Acquiring to Transform » a déclaré : « Au cours des 18 dernières années où nous avons analysé les performances de plus de 100 conglomérats en Inde et en Asie du Sud-Est, il y a eu une érosion progressive de l’actionnariat revient en conglomérats.

La tendance des fusions et acquisitions à l’échelle pendant l’ère de Covid

Selon le rapport, les fusions et acquisitions en Inde ont atteint un niveau record dans tous les secteurs, menés par un plus grand nombre de primo-accédants représentant plus de 80% des transactions conclues en 2020 et 2021. Il s’agit d’une augmentation par rapport à moins de 70 % de 2017 à 2019. « Les fusions et acquisitions post-Covid ont été différentes. Nous assistons à une démocratisation du paysage indien des fusions et acquisitions. Contrairement au passé, les dirigeants effectuant des acquisitions cherchent à transformer leurs entreprises, pas seulement à les développer… Les accords de portée et de capacité représentent désormais 4 transactions sur 10, abordant souvent des thèmes perturbateurs, tels que le numérique ou les énergies renouvelables », a déclaré Vikram Chandrashekhar.

La plus grande dynamique des accords est due à une perturbation accélérée dans tous les secteurs. En outre, les réserves de liquidités et les entrées d’investissements directs étrangers sont à leurs plus hauts niveaux jamais atteints, la disponibilité de la poudre sèche de capital-investissement (PE) est résiliente et les taux d’intérêt sont au plus bas. Armées de ce capital, l’une des façons dont les entreprises réagissent aux attentes de perturbation et de croissance passe par des acquisitions. « La vague d’accords sans précédent observée en 2021 est le résultat d’une pression accrue pour croître et d’un besoin de saisir davantage d’opportunités pour perturber, auxquelles sont confrontés les PDG aujourd’hui », a déclaré Karan Singh, associé directeur, Bain & Company India et co-auteur de le rapport.

Un autre point chaud des fusions et acquisitions, comme le soutient le rapport, est l’énergie renouvelable, avec des acteurs de l’énergie, nationaux et internationaux, faisant de gros paris sur les énergies renouvelables en Inde par le biais de fusions et acquisitions. C’est grâce à l’engagement politique de soutien et à la baisse des prix dans le segment. L’environnement, le social et la gouvernance (ESG) seront un autre point chaud de création de valeur à long terme au cours de la prochaine décennie.

